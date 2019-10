Prima passeggiata spaziale al femminile con Christina Kock e Jessica Meir: diretta video

Venerdì 18 Ottobre 2019, 14:02 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2019 17:39

Il comandante Luca Parmitano , sempre ufficiale e gentiluomo, cede oggi il passo spaziale alle donne per la prima attività extraveicolare tutta al femminile della storia prima di tornare nuovamente all'esterno della stazione internazionale il 25 ottobre. In diretta sulla rete televisiva della Nasa ecco le astronaute americane CL'evento è considerato storico anche perché sottolinea l'attenzione della Nasa per le astronaute impegnate in queste attività altamente complesse che richiedono anni di addestramento: l'obbiettivo già dichiarato è di far sbarcare una donna sulla Luna entro il 2024 (termine un po' spericolato) per riprendere al femminile l'epopea delle missioni Apollo.Per arrivare a questa coppia si è dovuto attendere tuttavia la 222a passeggiata spaziale legata alla stazione spaziale internazionale a partire dal 1999. E proprio in questi giorni, l'11 ottobre, è stato salutato per l'ultima volta il primo uomo a compiere una passeggiata spaziale, il cosmonauta Alexei Leonov, 85 anni: il 18 marzo 1965 fu il protagonista dell'Eva nell'ambito della missione Voskhod 2. Solo 19 anni dopo, e sempre dall'allora Unione Sovietica, decollò Svetlana Savitskaya, prima donna a passeggiare nello spazio, il 25 luglio 1984.Tornando ad ora la coppia americana è uscita alle 13.40 (ora italiana) dall'airlock per sostituire un elemento delle batterie che si è guastato nel weekend senza compromettere le attività di bordo. Le astronaute fluttueranno fino al lato opposto della Stazione, sulla struttura a traliccio Port 6, dove lavoreranno per circa cinque ore e mezza per sostituire il regolatore di potenza guasto con un altro di riserva.Ad assisterle ci saranno il comandante dell'equipaggio Luca Parmitano, dell'Agenzia spaziale Europea (Esa), e l'ingegnere di volo della Nasa, Andrew Morgan.Parmitano controllerà il braccio robotico, mentre AstroDrewMorgan fornirà supporto durante l'uscita dal portello della Stazione Spaziale. Tutti e quattro gli astronauti si sono riuniti ieri per una revisione finale delle procedure. La passeggiata spaziale al femminile è una delle tappe del programma della Nasa, che prevede 10 attività extraveicolari (Eva) in tre mesi per sostituire le batterie dei pannelli solari della stazione orbitale e riparare il rilevatore di raggi cosmici Ams-02.