Samantha Cristoforetti pronta al decollo per la missione Minerva dell'Esa: «Ai miei due bambini penserà il papà»

Samantha Cristoforetti, il 23 aprile tornerà in orbita per quasi 6 mesi sull’Iss per la missione Minerva dell’Esa a distanza di 7 anni dalla sua prima spedizione: quanti post-it ha lasciato sul frigorifero di casa a Colonia?

«Ho la fortuna di avere un partner (Lionel Ferra, francese, ingegnere aerospaziale francese, addestratore di astronauti dell’Esa, ndr) che ha sempre dimostrato di cavarsela molto bene in famiglia e di essere il punto di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati