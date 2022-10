di Paolo Ricci Bitti

Samantha Cristoforetti è di nuovo sulla Terra con l'equipaggio Crew-4: alle 22.55 del 14 ottobre la navicella CrewDragon Freedom è ammarata con eleganza nell'oceano Atlantico al largo di Jacksonville, nord della Florida.

L'attesa

Samantha Cristoforetti oggi 14 ottobre tenterà di nuovo il rientro sulla Terra con l'equipaggio Crew-4. Il nuovo orario di partenza dalla stazione spaziale internazionale, sempre in attesa delle previsioni meteorologiche sulla Florida, è stato fissato per le 17.35 (ora italiana) con le operazioni di undocking (distacco) che inizieranno verso le 16. Ammaraggio, mai capitato prima ai sei astronauti italiani che l'hanno preceduta, previsto per le 22.50 sempre odierne. La diretta tv streaming è più sotto.

Aggiornamento: l'ammaraggio slitta alle 23.10.

Un ultimo sospiro guardando dalla cupola la Terra celeste e le spazio infinito nerissimo, un tweet con la doverosa citazione "Grazie per il pesce" tratta da uno dei suoi testi di formazione, Guida galattica per autostoppisti di Douglas Adams, e poi, dopo tre rinvii, è di nuovo "CristofoReady" (come la chiamano gli americani) ovvero Cristoforetti pronta per iniziare il viaggio di ritorno dall'Iss dopo aver terminato la missione Minerva dell'Esa, un tuffo a 28mila chilometri orari che prevede anche l'ammaraggio, lo splashdown che riporta alle missioni Apollo.

La diretta fino allo splash-down

Ricapitolando e salvo ulteriori peggioramenti delle condizioni meteorologiche sulla Florida le manovre di undocking (distacco) della navicella CrewDragon Freedom di SpaceX di Elon Musk, affittata dalla Nasa, ripartiranno verso le 16 per concludersi con lo spalsh down al largo di Jacksonville, nord della Florida, una delle 7 zone prescelte tra Atlantico e Golfo del Messico.

Con lei nella navicella Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins. Dal momento del distacco dalla Iss della navetta Crew Dragon Freedom a quello dell'ammaraggio sono previste quasi 6 ore di caduta controllata.

Samantha Cristoretti, dell'Agenzia Spaziale Europea ha trascorso - a questo punto - 170 giorni sull'Iss nell'ambito della missione Minerva. Fra il 2014 e il 2015 sempre lassù la 45enne ne passò altri 199 per la missione Futura. E' stata la prima europea comandante dell'Isse ha raggiunto altri record grazie a 370 giorni complessivi nello spazio, quattro in più rispetto a Luca Parmitano, finora primatista italiano.

Qui potrete seguire la diretta streaming della Nasa.

Qui la diretta dell'Agenzia spaziale Europea

La navicella CrewDragon di SpaceX di Elon Musk ammara nell'acque del Golfo del Messico rallentata da quattro grandi e manestosi paracadute biancorossi. Poi la navicella viene agganciata con una gru da una nave-appoggio: gli astronauti, un po' frastornati, sbarcano quindi direttamente sul ponte. La navicella si annerisce parecchio nell'attraversare a oltre 30mila chilometri orari l'atmosfera, con lo scudo termico che dove affrontare temperature superiori ai 1500 gradi centigradi, più di quelle di un altoforno. Di fatto la navicella è avvolta da plasma purpureo e fiammeggiante.

La poesia per salutare lo spazio

仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

Mirando in alto scorgo l’immensità del cosmo, chinando il capo scruto la moltitudine del mondo.

Lo sguardo vola, il cuor s’espande, dei sensi al culmine la gioia giunge, e in vero è questa la felicità. pic.twitter.com/0e7cMWshle — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) October 12, 2022

Gli esperimenti

Tanti gli esperimenti effettuati, soprattutto all'interno del modulo-laboratorio europeo Columbus della Iss, sei dei quali progettati dall'Asi, dall'impatto della microgravità sull'apparato riproduttivo femminile alle conseguenze delle radiazioni sull'olio extravergine di oliva italiano. Tante anche le attività divulgative per le scuole e i primi video postati su TikTok da un'astronauta.

Our #Crew4 astronauts are set to head home this week—but they've spent a very productive six months on the @Space_Station.



From studying human aging to growing plants in space, learn more about the @ISS_Research we're running in orbit: https://t.co/BfLdrjfqbC pic.twitter.com/v7m8odzXre — NASA (@NASA) October 12, 2022

Il nuovo passaggio di consegne

Cristoforetti nel pomeriggio dell'altro ieri ha passato il comando della Stazione Spaziale Internazionale (Iss) al cosmonauta Sergey Prokopyev. Dopo avere ringraziato il centro di controllo e le agenzie spaziali partner dell'Iss, l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha detto: «Grazie all'Italia, il mio Paese, per l'opportunità che mi ha offerto di essere a bordo della Stazione Spaziale». E' stata al comando della Iss per 15 giorni: il secondo comando più breve dopo quello della collega americana Shannon Walker, durato 11 giorni. È stata una cerimonia affollata: a bordo della Iss si trovano infatti 11 astronauti. «Qui a bordo c'è stato un processo di rotazione degli equipaggi alla Fast and Furious - ha detto l'italiana - È stato un comando breve, ma intenso. Sono stata fortunata ad avere avuto questa possibilità, è un piacere, un onore e un privilegio avere condiviso questa esperienza con voi», ha detto ancora. «Grazie a tutti». Ha detto ancora l'astronauta rivolgendosi al centro di controllo a Terra, alla Nasa, all'Esa.

Restano a bordo della Stazione Spaziale i sette membri della Expedition 68: il nuovo comandante Prokopiev, arrivato a bordo il 21 settembre con l'americano Francisco Rubio e il russo Dmitrij Petelin più l'equipaggio della Crew 5 composto dagli americani Nicole Mann e Josh Cassada, la russa Anna Kikina e il giapponese Koichi Wakata.

I desideri dell'astronauta

«Spero di rivedere presto la mia famiglia, gli amici e di poter fare una bella doccia», ha detto l'astronauta trentina dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), nella call finale organizzata dalla Nasa. Sulla fronte non c'era più il cerotto applicato il giorno prima dopo un piccolo urto - ha spiegato l'Esa - con lo spigolo di una delle tante strumentazioni installate sulle pareti dei moduli laboratorio.

«Al mio rientro a Terra vorrei passare molto tempo in mezzo alla natura». Logico dopo quasi sei mesi passati chiusi in un grande camper: la voglia di aria fresca e del profumo del prato arrivano subito al terzo posto fra i desideri degli astronauti dopo gli abbracci ai familiari e l'imprescindibile doccia.

Dopo l'ammaraggio e le visite di controllo in Florida Samantha Cristoforetti raggiungerà subito Colonia, dove abita con la famiglia (il compagno Lionel Ferra, la figlia Kelsi Amel e il figlio Dorian Lev) e dove si trova il Centro europeo dell'Esa per l'addestramento degli astronauti.

Samantha Cristoforetti con il compagno francese Lionel Ferra e i figlio Kelsi Amel e Dorian Lev: la foto era stata appiccicata dall'astronauta trentina sulla borsa degli attrezzi usata durante la passeggiata spaziale.

Rispetto alla sua prima volta nello spazio, con la missione Futura dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), AstroSamantha ha detto che «allora aveva tante cose da imparare ed essere nello spazio era così emozionante che oggi il ricordo dei suoi primi giorni è confuso». «In questa seconda missione - ha aggiunto - ho potuto apprezzare molto di più quanto stava accadendo e cogliere più dettagli». È senz'altro positivo il bilancio di questa seconda missione, Minerva, dell'Esa, iniziata nell'aprile scorso e ormai alle ultime battute, ma nella quale ha segnato record importanti, come essere la prima astronauta europea ad affrontare una passeggiata spaziale e ad avere il comando della Iss. Importante anche il bilancio degli esperimenti scientifici continuati o avviati da questo equipaggio.

Nessuno dei sei astronauti italiani che ha preceduto Samantha Cristoforetti ha utilizzato la manovra dell'ammaraggio, lo splashdown, divenuta celebre durante le missioni Apollo e non utilizzata da russi e cinesi. Franco Malerba, Maurizio Cheli, Umberto Guidoni, Roberto Vittori, Paolo Nespoli e Luca Parmitano sono tornati a terra con lo Space Shuttle che planava maestosamente come un aliante oppure hanno sperimentato il duro impatto della navicella Sojuz sulla steppa del Kazakhstan. Del resto l'ammaraggio di navicelle con equipaggio è rimasto in soffitta dal 1975 (il programma Apollo-Sojuz che diede un bel calcio alla guerra fredda) al 2020 (avvento della privata CrewDragon).

Con russi e cinesi

Samantha Cristoforetti è stata comunque addestrata ad ammarare anche con la Sojuz degli amici cosmonauti e persino con i cinesi: l'italiana partecipò a un inedito corso con i taikonauti quando sembrava che dovessero portare molti frutti i rapporti fra Esa e Agenzia spaziale cinese (Cnsa). Imparò, per l'occasione, il cinese (la sesta lingua che padroneggia) al punto da reggere - senza interprete - un'intervista alla tv di stato di Pechino. Qui sotto la storia con un video imperdibile. Di fatto nell'epopea dell'astronautica solo l'italiana e il tedesco Matthias Maurer vantano questa triplice competenza.

Missione Neemo

Inoltre l'astronauta trentina, fra la missione Futura e la missione Minerva, è stata anche comandante di una missione Neemo nelle stesse acque dove farà lo splashdown: al largo della Florida è installata sul fondo del mare una base della Nasa che serve per addestrarsi, testare attrezzature ed effettuare esperimenti scientifici. Con lei c'era anche l'americana Jessica Watkins, ex nazionale di rugby a 7, che sta partecipando con lei alla missione Minerva.

Today is splashdown day! We just left dock and we're heading out to Aquarius. We'll dive down in scuba and then wear the helmets for a first familiarization dive out of the habitat.

Pic is from helmet training last week. #NEEMO23 pic.twitter.com/Bvb9oz0VPh — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) June 13, 2019

