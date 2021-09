Samantha Cristoforetti, c'è la data: di nuovo nello spazio dal 15 aprile 2022, l'annuncio di Nasa e Spacex: fino all'Iss con la CrewDragon di Elon Musk

Samantha Cristoforetti tornerà nello spazio "non prima del 15 aprile 2022", scrivono la Nasa e la SpaceX di Elon Musk offrendo per la prima volta la possibilità di cerchiare qualche giorno sul calendario dell'anno prossimo a proposito della seconda missione dell'astronauta trentina. La finestra del lancio, che di solito avviene poco prima dell'alba per approfittare della calma di vento, inizierà quindi da quel giorno con la prima astronauta italiana che raggiungerà la stazione spaziale internazionale con la navicella CrewDragon della SpaceX portata in orbita da un razzo Falcon9 della stessa azienda. La Nasa ci mette però il carico da 11 della rampa 39A del Kennedy Space Center in Florida, il trampolino delle missioni Apollo, la "torre" per i lanci più famosa nella Storia insieme alla prima del cosmodromo di Bajkonur da cui partì Gagarin nel 1961. Da quello spazioporto partì anche la Cristoforetti il 23 novembre 2014 inglobata nell'angusta navicella Sojuz che al tempo rappresentava l'unico taxi per la stazione internazionale.

Questa volta invece la prima italiana nello spazio completerà il tour delle rampe storiche usando la nuovissima CrewDragon, mezzo "privato" e differente anni luce dalla veterana navicella sovietica e quindi russa.

Samantha Cristoforetti torna nello spazio

Paolo Ricci Bitti