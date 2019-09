Scontro fra satelliti evitato nello spazio con manovra di emergenza di Aeolus dell'Esa per evitarne uno di SpaceX di Elon Musk: non era mai accaduto

For the first time ever, ESA has performed a 'collision avoidance manoeuvre' to protect one of its satellites from colliding with a 'mega constellation'#SpaceTraffic pic.twitter.com/kmXvAgpj1U — ESA Operations (@esaoperations) September 2, 2019

Martedì 3 Settembre 2019, 19:12 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2019 20:00

Nei giorni scorsi c'era da spostare una navicella, adesso è la volta di deviare la traiettoria del satellitedell'con una manovra d'emergenza mai tentata prima per evitare lo scontro con un satellite didi: che traffico sul grande raccordo orbitale. E c'è pure chi, sul filo dei 40mila chilometri orari, non si scansa pur non avendo la precedenza.Per quanto infinito, lo spazio, se non ci si allontana troppo dalla Terra, 320 chilometri in questo caso, da anni è a rischio collisioni per i quasi 8mila satelliti lanciati dal 1957 - il pioniere Sputnik - a oggi e soprattutto per le centinaia di migliaia di detriti causati dal deperimento degli stessi satelliti (ne è in funzione solo uno su otto): due i veri e propri incidenti già registrati. Rischio molto molto ridotto, insomma, e senza effettivi rischi per la sicurezza di di noi quaggiù, ma sempre più al centro di strategie per tentare di mettere ordine, evitare costosissime perdite economiche, "ripulire" le orbite da detriti e vecchi e satelliti. Tutto ciò mentre il lancio di satelliti cresce e crescerà impetuosamente perché senza satelliti diventeremmo talpe smarrite.Senza dimenticare che in orbita dal 1999 ( fra i 300 e i 400 chilometri di altezza) c'è almeno una stazione spaziale abitata come l'Iss sulla quale si trova orache ha partecipato il 26 agosto alla manovra dei colleghi russi che sono costretti a "parcheggiare" in un altro boccaporto una navicella Soyuz per fare posto a una navetta cargo che due giorni prima non era riuscita ad attraccare al portellone previsto inizialmente. Non di frequente, ma era già accaduto in passato: non mancano comunque mai i brividi in queste occasioni. Fallisse il parcheggio, la Soyuz potrebbe anche essere costretta a rientrare anzitempo con i tre cosmonauti a bordo mandando all'aria per qualche tempo l'organizzazione della stazione spaziale.E' invece inedita la manovra con cui l'Esa ha modificato la traiettoria di Aeolus, uno delle sue costellazioni di satelliti per l'osservazione della Terra, per evitare che si scontrasse con l'assai più piccolo Starlink 44, uno degli ultimi arrivati in orbita con la regia di SpaceX di Elon Musk per portare la copertura Internet in ogni angolo della Terra (perché poi con la Rete sparsa anche sul terzo mondo crescerà non solo la democratizzazione, ma pure la richiesta di servizi).A dare l'allarme per Aeolus è stato il ministero della Difesa degli Stati Uniti che aveva drasticamente aumentato il rischio di collisione fra i due satelliti: 1 a 1.000, dieci volte insomma rispetto al tollerato. Per di più SpaceX, per essendo arrivato dopo in quell'orbita e quindi non potendo vantare alcuna precedenza, non avrebbe voluto collaborare forse per questioni tecniche: I satelliti Starlink pesano mezza tonnellata e hanno piccoli motori elettrici, mentre gli Aeolus superano i 1.300 chilogrammi sfiorano la tonnellata e sono provvisti di motori a getto a combustibile tradizione: una dotazione che serve a rendere efficiente e tutelare un colossale investimento per migliorare la nostra conoscenza del Pianeta.In serata la presa di posizione di SpaceX: “Our Starlink team last exchanged an email with the Aeolus operations team on August 28, when the probability of collision was only in the 2.2e-5 range (or 1 in 50k), well below the 1e-4 (or 1 in 10k) industry standard threshold and 75 times lower than the final estimate. At that point, both SpaceX and ESA determined a maneuver was not necessary. Then, the U.S. Air Force's updates showed the probability increased to 1.69e-3 (or more than 1 in 10k) but a bug in our on-call paging system prevented the Starlink operator from seeing the follow on correspondence on this probability increase – SpaceX is still investigating the issue and will implement corrective actions. However, had the Starlink operator seen the correspondence, we would have coordinated with ESA to determine best approach with their continuing with their maneuver or our performing a maneuver.”