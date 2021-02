Marte, sonda cinese Tianwen-1 arrivata in orbita: tra pochi mesi lo sbarco

Dopo l'arrivo della sonda Hope, oggi anche la sonda cinese Tianwen-1 ha raggiunto l'orbita di Marte, al termine di un viaggio durato quasi sette mesi dal lancio. In particolare l'agenzia China National Space Administration (Cnsa), alle 19:52 (fuso orario di Pechino) è stato acceso un motore 3000N per far decelerare la sonda, che comprende un modulo orbitante, uno di atterraggio lander e un rover. Nel giro di un quarto d'ora la sonda ha rallentato quel tanto che bastava perché la gravità del Pianeta Rosso la catturasse nella sua orbita ellittica. Orbita che - nel punto più vicino al suolo marziano - la distanza è di circa 400 chilometri dall'orbita.

Il viaggio

Il modulo Tianwen-1 ha viaggiato nello spazio per 202 giorni e ha effettuato quattro correzioni orbitali e una manovra nello spazio profondo. Sono 475 milioni i chilometri che ha percorso e si trovava a 192 milioni di chilometri dalla Terra nel momento in cui ha raggiunto l'orbita di Marte. Una delle strutture principali che servono per ricevere i dati scientifici inviati dalla sonda è un radiotelescopio orientabile con un'antenna di 70 metri di diametro nel distretto di Wuqing della città di Tianjin, nel nord della Cina. Il ritardo unidirezionale di comunicazione è di circa 10,7 minuti. La sonda adesso praticherà alcune correzioni orbitali multiple al fine di entrare in un'orbita temporanea per sostare su Marte, esaminando potenziali siti di atterraggio in preparazione alla discesa, che avverrà presumibilmente tra i mesi di maggio o giugno.

Gli obiettivi

L'agenzia cinese Cnsa, nel frattempo, fa sapere che Tianwen-1 impiegherà circa 10 giorni terrestri per completare un giro completo attorno al pianeta: un risultato che segna il completamento da parte della Cina di un passo chiave nel suo attuale programma di esplorazione di Marte, progettato per completare - oltre alla missione orbitale - anche l'atterraggio e la ricognizione sul suolo. Dopo essere entrato nell'orbita di Marte i carichi che sono a bordo del modulo - tra cui le telecamere e diversi analizzatori di particelle - hanno iniziato ad operare. Tianwen-1 è stato lanciato tramite un razzo Long March-5, che è il più grande veicolo di lancio cinese, dal sito di lancio spaziale di Wenchang sulla costa della provincia dello Hainan, in Cina, lo scorso 23 luglio.

