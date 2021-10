Sonda Lucy, via al lancio: è diretta agli asteroidi più misteriosi per ricostruire le origini del Sistema Solare

Lucy in the sky with diamonds, cantavano i Beatles. E adesso Lucy va veramente in cielo: è stata infatta lanciata Lucy, la sonda della Nasa diretta agli asteroidi più misteriosi, quelli che si trovano vicino a Giove e che potrebbero aiutare a ricostruire le origini del Sistema Solare.

Il lancio è avvenuto con con un razzo Atlas-5 dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral (Florida). Adesso la sonda si prepara ad affrontare un viaggio di 12 anni che la porterà a un vero e proprio record, con l'osservazione di ben otto asteroidi: il più vicino nella fascia principale, tra Marte e Giove, e poi sette misteriosi asteroidi vicini a Giove.