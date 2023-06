Sorpresa intorno a Saturno, sulla luna Encelado c’è stata una enorme emissione di vapore acqueo registrata dal telescopio Webb della Nasa

Un pennacchio di vapore acqueo dalla luna di Saturno, Encelado, che si è estesa per oltre 9 mila chilometri, quasi la distanza da Los Angeles a Buenos Aires. A individuare la massiccia emissione sono stati i ricercatori utilizzando il James Webb Space Telescope della NASA. Non solo è la prima volta che una tale getto è stato visto a una distanza così grande, ma Webb sta anche dando agli scienziati uno sguardo diretto, per la prima volta, su come questa emissione alimenta l'approvvigionamento idrico per l'intero sistema di Saturno e dei suoi anelli.

Encelado, un mondo oceanico di circa il 4% delle dimensioni della Terra, e soli 313 miglia di diametro, è uno degli obiettivi scientifici più eccitanti del nostro sistema solare nella ricerca della vita oltre la Terra.

Incastonato tra la crosta esterna ghiacciata della luna e il suo nucleo roccioso c'è un serbatoio globale di acqua salata. I vulcani simili a geyser sputano getti di particelle di ghiaccio, vapori d'acqua e sostanze chimiche organiche dalle fessure nella superficie della luna informalmente chiamate “strisce di tigre”. In precedenza, gli osservatori hanno mappato getti a centinaia di miglia dalla superficie della luna, ma l’eccezionale sensibilità di Webb rivela una nuova storia.

«Quando stavo guardando i dati, all'inizio, pensavo di essermi sbagliato. È stato così scioccante rilevare un pennacchio d'acqua più di 20 volte più grande della luna» ha detto Geronimo Villanueva del Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt. «Il pennacchio d'acqua si estende ben oltre la sua regione di rilascio al polo sud». La lunghezza del pennacchio non era l'unica caratteristica che incuriosiva i ricercatori. Anche la velocità con cui il vapore acqueo sta sgorgando, circa 300 litri al secondo) è particolarmente impressionante.

La sonda Cassini ha trascorso oltre un decennio a esplorare il sistema saturniano, e non solo ha fotografato i pennacchi di Encelado per la prima volta, ma ha volato direttamente attraverso di loro campionando ciò di cui erano fatti. Mentre la posizione di Cassini all'interno del sistema saturniano ha fornito preziose informazioni su questa luna lontana, la vista unica di Webb insieme alla notevole sensibilità (Near-Infrared Spectrograph) di registrazione offre un nuovo contesto. «L'orbita di Encelado intorno a Saturno è relativamente veloce, solo 33 ore. Mentre si muove intorno a Saturno, la luna e i suoi getti stanno fondamentalmente sputando via dall'acqua, lasciando un'aureola, quasi come una ciambella, nella sua scia. Nelle osservazioni di Webb, non solo il pennacchio era enorme, ma c'era solo acqua assolutamente ovunque» ha detto Villanueva. Questa ciambella d'acqua sfocata che appariva «ovunque», descritta come un toro, è collocata con l'anello più esterno e più largo di Saturno, il denso «E-ring».

Le osservazioni di Webb dimostrano direttamente come i pennacchi di vapore acqueo della luna alimentano gli anelli. Analizzando i dati Webb, gli astronomi hanno determinato che circa il 30% dell'acqua rimane all'interno di esso, e l'altro 70% fugge per rifornire Saturno e i suoi anelli. Nei prossimi anni, Webb fungerà da principale strumento di osservazione per la luna oceanica Encelado, e le scoperte aiuteranno a informare le future missioni satellitari del sistema solare che cercheranno di esplorare la profondità dell'oceano del sottosuolo, quanto è spessa la crosta di ghiaccio e altro ancora.