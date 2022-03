Lanciata in diretta live della Soyuz per la stazione spaziale internazionale: equipaggio tutto russo, poi toccherà all'astronauta della Nasa Come vedere l'Iss sull'Italia

Nonostante le bellicose dichiarazioni di Dmitry Rogozin, capo dell'agenzia spaziale russa, e nonostante l'invasione dell'Ucraina e la guerra delle sanzioni, la routine della stazione spaziale internazionale continua regolarmente. Oggi alle 16.55 è avvenuto il previsto lancio dal Baikonur, nel Kazakhstan, della navicella Soyuz (segui la diretta live) con equipaggio tutto russo come non accadeva da anni, mentre il 30 marzo sarà sempre la storica navicella di Mosca a riportare sulla Terra l'astronauta americano della Nasa, Mark Thomas Vande Hei, fresco di record di permanenza nello spazio (un anno). L'Iss, in attività dal 2000, si conferma almeno finora un'isola di cooperazione (Usa, Russia, Europa, Canada e Giappone) immune dai conflitti sulla Terra.

Paolo Ricci Bitti

Come vedere l'Iss questa sera

Fra le 19.57 e le 20.01 transito della Stazione Spaziale Internazionale visibile da tutta l'Italia proprio pochi minuti prima dell'arrivo di una navetta Soyuz con a bordo tre cosmonauti russihttps://t.co/WVWVp0m5dM pic.twitter.com/TV4arsPG5f — Andrea Bettini (@andreabettini) March 18, 2022

Sarà un equipaggio tutto russo quello della Soyuz MS-21: a sottolinearlo, dal suo profilo Twitter, è il direttore generale dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitry Rogozin. Il lancio dei tre cosmonauti è programmato per oggi, alle 16.55 ora italiana, dal cosmodromo di Baykonur, nel Kazakhstan, che raggiungeranno la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) in poco più di 3 ore. «Per la prima volta in molti anni un equipaggio completamente russo» ha scritto Rogozin postando una foto di Oleg Artemyev, Denis Matveev e Sergey Korsakov che salutano con il pollice alzato. Tutti loro, sottolinea il direttore di Roscosmos si sono laureati all'Università tecnica statale Bauman, nota per essere la più antica e tra le più prestigiose università della Russia. I tre cosmonauti saranno i protagonisti del primo lancio condotto dalla Russia dall'invasione dell'Ucraina che ha comportato la rottura di praticamente tutte le collaborazioni con Europa e Stati Uniti, ultima ExoMars2022, la missione congiunta verso Marte. Ma nonostante le tensioni la cooperazione a bordo della Iss sta ancora resistendo, tanto che è stato più volte confermato il rientro a Terra previsto per il 30 marzo dell'americano Mark Vande Hei della Nasa a bordo di una Soyuz con due colleghi russi.