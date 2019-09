Stazione spaziale affollatissima: 9 astronauti a bordo, anche il primo arabo. E Luca Parmitano festeggia i 43 anni

È affollatissima la Stazione Spaziale Internazionale: sono nove gli astronauti a bordo, dopo l'arrivo ieri sera del primo astronauta degli Emirati Arabi, Hazzaa Ali Almansoori, con la collega americana Jessica Meir e il russo Oleg Skripochka. Sono arrivati giusto in tempo ad arricchire l'equipaggio, che normalmente comprende solo sei membri, per celebrare la capacità di parlare più lingue e la diversità linguistica europea.



Domani, intanto, l'astronauta Luca Parmitano si prepara a festeggiare i suoi 43 anni. «6 amici, 3 lingue diverse: e tutti ne parlano almeno 2 - scrive su Twitter - Oggi celebriamo la capacità di parlare altre lingue e la diversità linguistica europea, un ricco appannaggio della nostra Storia», ha scritto l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) in un tweet nel quale ha pubblicato la foto con i sei colleghi di equipaggio, probabilmente scattata prima dell'arrivo dei nuovi colleghi. Con l'arrivo di Hazzaa Al Almansoori le lingue parlate a bordo arrivano almeno a quattro. Parmitano, inoltre, dal 2 ottobre sarà il comandante dell'Iss, primo italiano e terzo europeo a rivestire questo ruolo.

6 amici, 3 lingue diverse: e tutti ne parlano almeno 2. Oggi celebriamo la capacità di parlare altre lingue e la diversità linguistica europea, un ricco appannaggio della nostra Storia. #coeEDL #Beyond pic.twitter.com/d6TgDx3JIC — Luca Parmitano (@astro_luca) September 26, 2019

