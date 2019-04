Mercoledì 10 Aprile 2019, 08:55 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2019 09:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi stava assistendo alla diretta della passeggiata spaziale attorno all'si è accorto di due strane anomalie. Nel video pubblicato dalla Nasa, si vedono due oggetti attraversare l'orizzonte. Anne McClain eerano impegnati a fare la loro prima escursione fuori dall'ISS. Il lavoro dei due astronauti canadesi è quello di rimpiazzare le batterie solari guaste installate nella precedente missione.Un'operazione di routine che in realtà affascinamilioni di telespettatori, colpiti dalla bellezza dello scenario. Ma mentre la telecamera puntava lae una parte della Stazione Spaziale, ecco apparire due oggetti bianchi nel cielo nero. Come sempre capita in questi casi, si sono scatenati i commenti più fantasiosi. Soprattutto quelli legati agli Ufo. Nessun commento ufficiale è arrivato dalla Nasa, impegnata ovviamente a deifinire i dettagli della missione dei due astronauti. La missione di sostituzione delle batterie è andata avanti senza problemi, grazie all'utilizzo dei robot sono state installate nuovi elementi composti da nichel e idrogeno. come riporta l'Express , si è occupata di stringere i bulloni che fissano le batterie mentre il suo collega Saint-Jacques ha rimosso una piastra di adattamento installata durante la precedente passeggiata nello spazio. Questa è la terza missione in tre settimane.