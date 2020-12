Virgin Galactic diretta del decollo: verso l'era del turismo spaziale di massa. Italiani in fila con Leo DiCaprio

Da oggi alle 16 tocca a due piloti collaudatori della Virgin Galactic e a quattro manichini, lassù a 100 chilometri nel cielo in diretta per la prima volta del New Mexico. Il prossimo volo, - entro marzo - nella cabina panoramica della Space Ship Two si accomoderà direttamente il fondatore Richard Branson poi, dal decollo successivo, via ai primi dei 700 facoltosi viaggiatori che hanno prenotato inviando un bonifico di 250mila dollari fra i quali anche tre italiani. In fila con loro pure Leo DiCaprio. Sarà l'inizio del "turismo spaziale di massa" perché si calcola cha da uno a tre milioni di terrestri potranno permettersi di appuntarsi sul petto le ali da astronauta finora assegnate a solo 566 umani, fra i quali appena 8 turisti non per caso, visto cje sono stati disposti a spendere dai 30 agli 60 milioni di dollari. Senza dimenticare che fra i piloti della Virgin, che ha ingaggiato anche assi della Nasa, c'è il friulano Nicola Pecile.

Virgin Galactic, oggi test cruciale per lancio dei voli commerciali nello spazio

Good morning from NM. Vehicles and flight crew are ready. Flight window is now open. We will fly no earlier than Saturday. We have range clearance through the weekend and can extend into next week if necessary. Evaluating high-level winds and turbulence. Stay tuned for updates. pic.twitter.com/TZC2ebvWAw — Virgin Galactic (@virgingalactic) December 11, 2020

Our pilots, CJ Sturckow and Dave Mackay complete a run-through of the upcoming flight in our simulator. Everything is on track and the team is ready to go once the weather conditions are suitable. pic.twitter.com/1Oll6pPfFA — Virgin Galactic (@virgingalactic) December 12, 2020

Dal Blackbird a Mach 3 alla Space Ship two a Mach 5,5 Video spettacolare

La società ha aperto da ieri per una decina di giorni una nuova finestra di lancio, dopo aver spostato il volo inizialmente previsto per novembre a causa delle restrizioni covid. Il momento esatto del lancio dipenderà comunque dalle condizioni meteorologiche.

SpaceShipTwo Unity and the crew are on target to attempt our first rocket-powered flight from Spaceport America, New Mexico today. The weather looks good and we’re targeting an 08:00amMT take-off. Stay tuned for live updates. pic.twitter.com/oHx5FHJAs6 — Virgin Galactic (@virgingalactic) December 12, 2020

Ahead of our upcoming flight here’s a reminder of the flight profile our SpaceShipTwo Unity will take when flying Future Astronauts. pic.twitter.com/FdQyBYxr1A — Virgin Galactic (@virgingalactic) December 11, 2020

Questo volo pilotato da CJ Sturckow and Dave Mackay servirà per testare tutti gli elementi della cabina e valuterà l'ultima versione degli stabilizzatori orizzontali e dei controlli di volo. A bordo anche un kit di esperimenti della Nasa sempre affamata di test in situzioni di microgravità. Il Ceo Michael Colglazier, ex Disney, ha affermato che la società ha ridotto al minimo il numero di persone nello spazioporto e sarà presente solo il personale essenziale, senza ospiti e media.

"Siamo entusiasti di ospitare il primo volo spaziale umano dal New Mexico. Questo è un momento incredibile per l'intero stato", ha detto Scott McLaughlin, direttore esecutivo dello Spazioporto.

Attesa anche a Grottaglie

A traguardare l'arido orizzonte del New Mexico anche gli italiani: lo storico aeroporto “Marcello Arlotta” di Taranto-Grottaglie è in pole position per diventare il primo spazioporto europeo e di certo il più bello del mondo, quello con il panorama più affascinante. Immaginate di vedere sotto di voi, sempre più piccolo, il tacco d'Italia, poi la Calabria e la Sicilia da una parte e la Grecia e l'Albania dell'altra per arrivare infine ad abbracciare con lo sguardo: tutto il Mediterraneo centro orientale con tutto il suo carico di storia ed emozioni.

Senza voler mancare di rispetto ad alcuno, un po' meglio delle pietraie del New Mexico.

L’Enac, Ente nazionale per l’aviazione civile, ha dato luce verde all'inizio del mese al “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli spazioporti”. E' un altro dei tasselli burocratici che, unito al decreto 250/2019 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, permetterà di allestire attorno alla lunga pista pugliese la base per una squadriglia della Virgin Galactic alla quale presterà assistenza l'Altec (Agenzia spaziale italiana e Thale Alenia Space) dell'ad Vincenzo Giorgio.

