«Virgin Galactic, ipotesi incidente in volo»: indagini in corso, turismo spaziale a rischio

Paura in cielo. Ci sarebbe stato un grave incidente durante il volo della Virgin Galactic, la navicella spaziale del miliardario Richard Branson. L'Agenzia statunitense per l'aviazione (Faa) ha annunciato che sta indagando su una deviazione dalla traiettoria di questo volo molto pubblicizzato, che doveva segnare l'ingresso della compagnia nell'era del turismo spaziale (ora in bilico). Secondo un'indagine del New Yorker, una luce rossa si sarebbe accesa nell'abitacolo, segnalando un problema molto serio che avrebbe potuto portare a un esito fatale.

Branson è stato l'11 luglio il primo miliardario ad andare nello spazio a bordo della navicella spaziale di una compagnia privata da lui stesso creata, battendo Jeff Bezos per pochi giorni. Ma mentre Virgin Galactic all'epoca aveva assicurato che tutto era andato secondo i piani, la navicella in realtà avrebbe volato brevemente fuori dallo spazio aereo dedicato alla missione.

«Virgin Galactic non sarà in grado di far volare la sua SpaceShipTwo fino a quando la Faa non avrà approvato il rapporto finale dell'indagine o stabilito che i problemi relativi all'incidente non influiscono sulla sicurezza pubblica», ha affermato l'agenzia americana in una dichiarazione inviata all'Afp. Quindi, le autorità federali americane non consentiranno a Virgin Galactic di volare in attesa dell'indagine.