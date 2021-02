Virgin Galactic, piloti dell'Aeronautica militare italiana presto in orbita con lo spazioplano di Richard Branson

In attesa - di rinvio in rinvio - del volo del debutto del primo turista suborbitale (a 100 km di quota), si rafforza il legame fra la Virgin Galactic di Richard Branson e l'Italia. Due gli scenari. Il primo è stato annunciato ieri dallo spazioporto del New Mexico: tre piloti dell'Aeronautica militare aggiungeranno alle ali dell'Aquila turrita le ali da astronauta volando nel cielo del Nex Mexico entro l'anno con lo spazioplano Space Ship Two fino alla linea di Karman. L'accordo citato, subito riportato dai media americani, risale all'ottobre 2019 e vede coinvolti anche il Cnr e l'Agenzia spaziale italiana perché i tre ufficiali italiani (sono in corso le selezioni) effettueranno nella termosfera anche esperimenti scientifici nei 7 minuti del volo parabolico in cui si troveranno in condizioni di microgravità.

Pochi 7 minuti? In realtà bastano a verificare il comportamento, in quella situazione di parziale affrancamento dalla gravità terrestre, di molti materiali o per effettuare test che con i piedi per Terra non sarebbero gli stessi risultati. Certi liquidi, ad esempio, riescono in quella situazione di leggerezza a miscelarsi come invece non è possibile nei consueti laboratori. I tre militari dell'Italian Air Force, fra l'altro, potrebbero trovarsi a volare con il friulano Nicola Pecile, fra gli 8 piloti della Virgin Galactic.

I costi? Non sono stati mai annunciati, ma si sa che la Virgin Galactic ha già venduto 700 biglietti per quei voli a 250mila dollari ciascuno, ingolosendo anche star del cinema come Leo DiCaprio o della musica come Justin Bibier e anche tre imprenditori italiani. I tempi? Qui arriva la nota dolente perché la VG ha ripetuto anche ieri, nel presentare la trimestrale logicamente ancora in rosso, che fra controlli dopo l'ultimo test non portato a conclusione in dicembre (il motore-razzo della navicella issato in quota dall'aereo-madre non si è acceso) e gli ostacoli causati dalla pandemia di Covid, per il prossimo volo se ne parla in maggio, anche se a fine marzo saranno presentati nuovi velivoli della flotta. Se quel volo andrà bene, in quello subito successivo entrerà nella vasta cabina panoramica lo stesso fondatore Richard Branson, candidato così a diventare il primo turista dello spazio dopo la fase pionieristica che vide in orbita (assai più alto, nella stazione spaziale internazionale a 400 km di quota) 7 viaggiatori fra il 2001 e il 2009. E infine via libera ai primi dei 600 che hanno prenotato, oltre che ai piloti militari italiani.

La gara si fa insomma emozionante perché intanto in ottobre potrebbero partire i primi 4 turisti portati in orbita da SpaceX di Elon Musk con la missione Inspiration4. A Musk non piace mai arrivare secondo, ma la Virgin Galactic sembrava aver accumulato un buon vantaggio. Ora si vedrà perché, come diceva il presidente J.F. Kennedy "l'uomo va spazio non perché è facile, ma perché è molto impegnativo". Ritardi, fallimenti e rinvii vanno insomma sempre tenuti presenti.

Il secondo scenario che lega Virgin Galactic e Italia porta a Grottaglie (Taranto) dove sorgerà, grazie a un accordo che coinvolge l'Asi e l'Altec di Torino, il secondo spazioporto della compagnia dopo quello del New Mexico, utile anche per portare in orbita minisatelliti con la Virgin Orbit ugualmente grazie al sistema dell'aereo madre (in questo caso un Jumbo). La road map burocratica-amministrativa è già ben incardinata, ma non bisogna rallentare perchè non manca la concorrenza visto che in Cornovaglia (Branson è inglese) stanno facendo ponti d'oro per inserirsi nel business del turismo spaziale.

