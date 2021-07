Volare su Marte, il video dall'elicottero Ingenuity sulle rocce che potrebbero contenere tracce di vita

Finora abbiamo visto il piccolo elicottero Ingenuity volare su Marte, ma ora la Nasa ha diffuso le immagini riprese dal drone in volo, che sono straordinarie, perché per la prima volta possiamo vedere con i nostri occhi cosa si prova a librarsi sul Pianeta Rosso. Durante la missione, monitorata da lontano dal rover Perseverance e dagli scienziati del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, Ingenuity ha ripreso anche una formazione rocciosa, dove anticamente, quando l’area era un grande lago, l’acqua defluiva sottoterra.

Gli scienziati hanno così potuto osservare meglio il cratere Jezero, che miliardi di anni fa era un vasto delta, forse abitato da forme di vita. Si tratta di una superficie molto sabbiosa e densa di regolite, ovvero roccia frantumata dall’erosione spaziale: le ruote di Perseverance avrebbero potuto restare bloccate. Ma proprio nella zona esplorata da Ingenuity si trovano fratture geologiche che interessano molto i responsabili della missione, perché potrebbero contenere tracce biologiche del passato.

My science team is poring over these color images from the #MarsHelicopter’s latest flight. Ingenuity crossed over a region that would be tricky for me to drive on, adding a new perspective to the picture of Jezero Crater that I’m piecing together.

More: https://t.co/TOTCbrelob

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 9, 2021