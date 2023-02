Il misterioso vortice di plasma che si è creato al polo Nord del Sole

Un enorme filamento di plasma solare si è staccato dalla superficie del Sole e sta girando intorno al suo polo Nord come un vortice di forti venti, ma gli scienziati non hanno idea di cosa l'abbia causato. «Parliamo di vortice polare! Il materiale di una protuberanza settentrionale si è appena staccato dal filamento principale e ora sta circolando in un massiccio vortice polare intorno al polo Nord della nostra stella» ha tweettato la meteorologia spaziale Tamitha Skov mentre condivideva una sequenza video scattata dall'Solar Dynamics Observatory della NASA che mostra lo strano vortice. «Le implicazioni per comprendere la dinamica atmosferica del sole al di sopra dei 55° qui non possono essere sopravvalutate!». Altri fisici solari hanno condiviso l'eccitazione di Skov per l'insolito fenomeno. Ma cos'è esattamente e perché è importante?

Scott McIntosh, fisico solare e vicedirettore del National Center for Atmospheric Research di Boulder in Colorado, ha detto che sebbene non abbia mai visto un vortice come questo, qualcosa di strano sta accadendo alle latitudini di 55 gradi del sole con regolarità: una volta ogni ciclo solare, il periodo di 11 anni caratterizzato da un riflusso nella generazione di macchie solari ed eruzioni. La protuberanza menzionata da Skov, qualcosa che McIntosh descrive come un "row nel plasma solare", appare esattamente alla latitudine di 55 gradi intorno alle corone polari del Sole ogni 11 anni. Gli scienziati sanno che ha qualcosa a che fare con l'inversione del campo magnetico del Sole che avviene una volta ogni ciclo solare, ma non hanno idea di cosa lo guidi. «Una volta che ogni ciclo solare si forma a 55 gradi di latitudine e inizia a marciare fino ai poli solari» ha detto McIntosh. «È molto curioso. C'è una grande domanda sul "perché" intorno a esso. Perché si muove verso il polo solo una volta e poi scompare e poi torna, magicamente, tre o quattro anni dopo esattamente nella stessa regione?».

Gli scienziati sanno che le regioni polari del Sole svolgono un ruolo chiave nella generazione del campo magnetico della stella, che, a sua volta, guida il suo ciclo di attività di 11 anni. Non potevano, tuttavia, osservare direttamente quella regione. «Possiamo osservare il Sole solo dal piano eclittico (il piano in cui orbitano i pianeti, ndr)» ha detto McIntosh. La missione Solar Orbiter dell'Agenzia Spaziale Europea potrebbe far luce su questo strano fenomeno nei prossimi anni. La missione, che sta scattando immagini del Sole dall'interno dell'orbita di Mercurio, avrà la sua orbita inclinata fino a 33 gradi. McIntosh pensa che potrebbe non essere sufficiente per svelare il mistero del vortice polare. Gli scienziati potrebbero aver bisogno di una missione completamente nuova per farlo.