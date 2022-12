Samsung Tv Plus, 12 nuovi canali ampliano il catalogo

Samsung Tv Plus, una delle principali app di contenuti On Demand su Smart Tv in Italia, conclude il 2022 in costante crescita celebrando l’aggiunta di nuovi canali. Un processo iniziato lo scorso ottobre che ha arricchito la piattaforma con tanti nuovi ed interessanti contenuti. Negli ultimi tre mesi, infatti, sono ben 12 i nuovi canali gratuiti che Samsung Tv Plus ha reso disponibili sul proprio servizio, proseguendo la volontà di diversificare l’offerta e ampliare l’audience.

“Il 2022 è stato un anno importante per Samsung Tv Plus. Divertimento, informazione, svago e intrattenimento sono al centro della nostra strategia al fine di soddisfare anche gli spettatori più esigenti,” ha commentato Cristina Sala, Italy Country Manager di Samsung Tv Plus e Esbo.

A partire dal 14 dicembre scorso, gli utenti Samsung possono accedere gratuitamente ai seguenti nuovi canali:

Rakuten Romance, con film classici e commedie romantiche;

Risate all’Italiana, film dedicati alla commedia rigorosamente Made in Italy;

Ticker News, news da tutto il mondo in lingua inglese;

Teen Vee, dedicato alla GenZ, con le animazioni di Ava e Cado.

Samsung Tv Plus inoltre, ha aggiornato la propria offerta con la seguente lista di canali resi disponibili tra ottobre e novembre:

Trailers: tutto quello che c’è da sapere sulle novità al cinema e sulle piattaforme digital;

Vivaldi Tv: un canale di musica classica per tutti;

Explorer Hd Channel: un viaggio nella cultura, nell’arte, nella scienza e nella società;

Top Film – Rakuten Tv: la miglior selezione del catalogo di film di Rakuten Tv;

Vevo Christmas: i video musicali delle hit di Natale;

Camino Natalizio: il suono melodioso e il calore di un fuoco scoppiettante attraverso le immagini del camino natalizio;

Cmusic: un canale di musica classica con spettacolari filmati cinematografici;

5 Minuti Creativi: il canale fai-da-te con le soluzioni creative più divertenti ai problemi più comuni.

Samsung TV Plus è un servizio gratuito in streaming Fast/Avod lanciato in Italia nel 2019 e preinstallato su tutte le Smart Tv Samsung prodotte dopo il 2016. L’accesso ai suoi canali non necessitano né registrazioni né carte di credito, e la visione è completamente gratuita. Con l’app di Samsung Tv Plus mobile si possono inoltre personalizzare i contenuti per un’esperienza di visione unica. È sufficiente scaricare l’app, scegliere i propri canali preferiti, impostare i promemoria e organizzarla adattandola alle proprie esigenze. L’app mobile è stata pensata esclusivamente per proprietari di smartphone e tablet Samsung Galaxy ed è disponibile per il download su Galaxy Store o Google Play Store.