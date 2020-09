Addio a FarmVille su Facebook, con la fine di Flash Player il popolare gioco non funzionerà più

Ultimo aggiornamento: 16:46

Addio a, uno dei giochi più popolari diinsieme a Candy Crush.non sarà più possibile accedere, per gli utenti, alle rispettive fattorie virtuali: il videogame, dopo 11 anni, smetterà di funzionare per via della 'pensione' riservata adaDal 2021, infatti, lo storico software per il caricamento di contenuti multimediali sulle pagine web non sarà più aggiornato e diverse applicazioni, eseguibili solo tramite, smetteranno di funzionare., l'azienda sviluppatrice di, ha annunciato che dal 17 novembre non sarà più possibile, per gli utenti, effettuare acquisti 'in-app' e si potrà giocare solo fino al 31 dicembre 2020. Questo perché, adeguandosi alle novità tecnologiche, non ammetterà più sulla propria piattaforma giochi eseguibili con, in quasi undici anni, ha fatto la storia dei giochi sui social. Si tratta probabilmente del primo, grande successo su scala mondiale di un videogioco presente su, alimentato anche dal sistema di interazione con altri amici e giocatori. Più amici attivi nel gioco si avevano, maggiori benefici si potevano ottenere. Con il boom delle app da mobile,ha vissuto un momento di crisi, non essendo possibile il suo utilizzo sullo smartphone se non con un'app diversa da quella die con modalità diverse da quelle originarie.La fine dell'era diha consentito di 'trasferire' alcuni videogame online al protocollo HTML5, una tecnologia successiva, ma questo non è stato possibile per. Zynga, infatti, ha spiegato che il gioco è troppo obsoleto e pesante per essere ricodificato in modo vantaggioso dal punto di vista economico. I giocatori più affezionati, tuttavia, non devono disperare: l'azienda ha infatti annunciato che FarmVille 2: Tropic Escape e FarmVille 2: Country Escape, due versioni speciali e leggeremente differenti, sono già disponibili per app sullo smartphone, mentre prossimamente uscirà anche FarmVille 3.