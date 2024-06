Apple Wwdc 2024, in gara per i design Awards c’è Sunlitt, l’App nata all’Academy di Napoli

La Worldwide Developers Conference di Apple è ormai alle porte e l’edizione di quest’anno, in programma dal 10 al 14 giugno, promette di essere incredibilmente, all’insegna di tecnologia e innovazione. Nella fitta agenda della conferenza, non potevano mancare gli Apple Design Awards, l’iniziativa della BigTech di Cupertino volta a premiare l’eccellenza nella progettazione di app e giochi, e a rappresentare un riconoscimento dell’abilità, della creatività e delle competenze tecniche che sviluppatori e sviluppatrici mettono nel loro lavoro. Tra i finalisti e le finaliste di quest’anno, nella categoria Visuals and Graphics, ci sono app che si distinguono per immagini straordinarie, interfacce disegnate con maestria e animazioni di alta qualità che conferiscono un tema distintivo e coeso; tra queste anche una App italiana, nata proprio alla Apple Developer Academy: il suo nome è Sunlitt.

Le strade strette rendono la luce del sole una rarità negli appartamenti; un’esigenza, questa, sperimentata in prima persona dal Team di sviluppatori che ha studiato all’Apple Developer Academy, il quale si è posto l’obiettivo di fornire alle persone dati precisi e facilmente accessibili sul sole attraverso un'esperienza utente piacevole, bella e intuitiva. Sunlitt consente di seguire la posizione e il movimento del sole, ovunque e in qualsiasi momento. Le sue immagini sono un punto di forza, ma la potenza dell' App risiede nei dati – posizione e percorso del sole, una meridiana 3d, orari degli eventi solari e molto altro ancora - che possono essere visualizzati tramite i widget, le live activities e con Dynamic Island.

Oltre alla posizione e al percorso del sole, Sunlitt fornisce orari precisi per diversi Eventi Solari di rilievo, come l’alba, il tramonto, il mezzogiorno solare, ma anche l’ora d’oro o l’ora blu, la prima e l’ultima luce, la mezzanotte solare, la durata del giorno, i Solstizi, gli Equinozi e molto altro ancora.

I dati solari in Sunlitt sono calcolati localmente e la maggior parte delle funzioni sono accessibili offline, rispettando la privacy di chi usa la app e garantendo all’utente di essere sempre informato sul percorso del sole nel cielo, anche dalle località più remote.

Il team, composto da Nicolas Mariniello (Lead Developer), Raffaele Fulgente (Designer), Fabio Pizzano (Designer), Clelia Iovine (PR & Business Developer), Leonardo Bertinelli (Developer), Davide Biancardi (Developer), si è incontrato per la prima volta alla Apple Developer Academy di Napoli nel 2022. Dal primo giorno a oggi, gli sviluppartori di Sunlitt sono rimasti stupiti dai diversi modi in cui le persone utilizzano l’App e da come il sole sia in grado di influire sulla loro vita. Questo li a continuare ad impegnarsi per creare il miglior strumento di monitoraggio del sole disponibile.

Ecco come il Team, dopo aver appreso la notizia di essere entrato in finale agli Apple Design Awards, ha risposto ad alcune domande:

Come avete reagito alla notizia di essere finalisti del prestigioso Apple Design Award?

«In realtà ancora non abbiamo metabolizzato il tutto. Per noi è un sogno vedere Sunlitt nominata al pari di app straordinarie, come Duolingo e Procreate, finaliste e vincitrici nelle scorse edizioni degli Apple Design Awards. Per un piccolo team come il nostro, questo è un traguardo immenso e siamo davvero orgogliosi del nostro lavoro. Di sicuro non ci fermeremo qui, e questo riconoscimento ci ha dato la carica per fare ancora di più»;

La vostra storia inizia alla Apple Developer Academy di Napoli. Ci raccontate come è nato il gruppo e l’idea di Sunlitt?

«La nostra storia ha inizio nel 2022, alla Apple Developer Academy di Napoli. È proprio questo il luogo in cui, nonostante gli interessi molto vari e i background differenti, accomunati dalla passione per la tecnologia e da una forte creatività, decidiamo di iniziare questo percorso insieme. Nelle nostre menti un solo scopo: realizzare qualcosa che avesse un impatto, che diventasse essenziale nella vita delle persone. Ci ritrovavamo tutti i giorni a lavorare allo stesso tavolo, nello stesso posto, circondati dalle stesse persone, eppure certi giorni sembravano diversi. Presto capimmo che a fare la differenza era la presenza di luce naturale. Era questo l'ingrediente che ci aiutava a tirare fuori il meglio, ci stimolava, rendendoci più brillanti e soprattutto ricchi di energie. Iniziammo quindi a scambiare altre esperienze di vita e situazioni in cui la presenza di luce naturale è di fondamentale importanza. Uno di noi aveva da poco traslocato a Napoli, per frequentare l’Academy, e raccontò di essersi trovato in estrema difficoltà cercando un appartamento che fosse ben illuminato. Napoli, infatti, ha un’architettura molto complessa, quasi labirintica e trovare una casa con la giusta esposizione solare diventa una sfida. Da qui l’idea: creare uno strumento che tracci la posizione e i movimenti del sole, in maniera facile ed intuitiva. Ed è così che nasce la prima versione di Sunlitt»;

Dalla developer Academy all'App Store e quindi visibilità internazionale. Come si è evoluta nel tempo l’app e come l’App Store vi ha aiutato a decidere il modello di business e a crescere?

«Il supporto di App Store è stato fondamentale per noi; abbiamo trovato interlocutori che ci hanno guidati in un settore che per noi, soprattutto all’inizio, era poco conosciuto. Abbiamo poi preso parte a diversi programmi, fra cui l'Apple Entrepreneur Camp, che ci hanno dato l’opportunità di entrare in contatto sia con altri membri del team Apple, ma anche con tanti giovani sviluppatori, provenienti da ogni parte del mondo. Lì abbiamo approfondito ulteriormente le nostre conoscenze, iniziato ad ottimizzare la nostra comunicazione e, grazie alla traduzione dell’app in 12 lingue, siamo riusciti ad espanderci sempre più velocemente e ad acquisire nuovi utenti in tutto il mondo»;

Andrete alla Developer Conference? Cosa vi aspettate a livello di tecnologie utili per il futuro della vostra app e in generale della vostra professione?

«Sì ci saremo, sarà la nostra prima volta all’Infinite Loop a Cupertino e siamo davvero emozionati. Ci saranno tante occasioni per incontrare e conoscere altri sviluppatori di talento e persone interessanti, sarà anche un grande momento di festa per tutto il nostro team. Non vediamo l’ora. Stiamo lavorando tanto per rendere Sunlitt il nostro futuro, prossimamente fonderemo la nostra azienda. Abbiamo tante idee ancora da sviluppare. Ci aspettiamo grandi novità da questa Wwdc, in particolar modo per l’aggiornamento di Apple Vision Pro e iOs18».