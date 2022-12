Babbo Natale, dove si trova ora? Il viaggio in tempo reale sulle app: i "Santa Trackers" spopolano sul web

Milioni di bambini in attesa dei regali del Natale si sono messi anche quest’anno di buon mattino alla ricerca di Babbo Natale su app e siti web. I “Santa Tracker” sono ormai popolarissimi, specialmente in America, dove il viaggio di “Santa Claus” attraverso il pianeta affascina generazioni da più di 60 anni.

Babbo Natale è realmente esistito? Ecco il posto misterioso dove potrebbe essere sepolto

Babbo Natale, la tradizione

La tradizione ha avuto inizio nel 1955 negli Stati Uniti, dove si racconta che per un errore di tipografia nella pubblicità di un call center di Babbo Natale, i malcapitati bambini si ritrovarono al telefono un militare del Comando della Difesa Aerea Continentale in Colorado, serissimo servizio del Pentagono che monitora i cieli. I militari non se la sentirono di deludere i piccoli e risposero alle loro domande.

Da allora, l'agenzia del Pentagono che oggi si chiama Norad allestisce ogni anno un call center con volontari nel loro centro operazioni in Colorado. Nell'era digitale, alla linea telefonica Norad ha aggiunto un sito web https://www.noradsanta.org/, disponibile anche in Italiano, pagine su Instagram, Facebook e YouTube, e una app per smartphone.

La mappa in tempo reale

Il monitoraggio di Norad, che in cambio promuove la sua attività di difesa dei cieli, è diventato così popolare da scatenare il panico alle prime ore di questa vigilia quando la mappa interattiva non si aggiornava e non vi era traccia della slitta. La notizia è rimbalzata su siti di news americani.

Da Instagram a Twitter, sono piovuti messaggi di fan affranti che suggerivano di collegarsi ai servizi di Google https://santatracker.google.com/ e Flightradar24.com, sito che offre aggiornamenti in tempo reale sui voli di linea e che ha un box dedicato a Babbo Natale: tipo di velivolo “Slitta”, registrazione “HoHoHo”, altitudine 38mila piedi.

“NoradSanta non funziona oggi, lo preferisco molto di più alla versione di Google ma sono dovuta tornare lì, speriamo che possa essere riparato!”, scriveva su Twitter Kyli_T, studentessa inglese di psicologia.

Il viaggio tracciato

Il viaggio di Santa, con la sua giubba rossa trainato su una slitta da otto renne, comincia generalmente nell’Oceano Pacifico per muoversi verso ovest e raggiungere gli emisferi orientale e occidentale. Viene segnalato nelle principali città del mondo tra le 21 e la mezzanotte ora locale. Come da tradizione, ai bambini che lo osservano sui loro schermi digitali, spetta mettersi a letto all’orario giusto per timore che Babbo Natale non faccia tappa a casa loro.