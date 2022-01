ESports a Napoli: ecco il Kita High, torneo di Fifa 22 con 5 mila dollari di premio

Il grande eSports arriva a Napoli. Il 7 e l’8 gennaio nella suggestiva cornice della the Gamespot Arena, la prima eSports arena in partner con Giaca Asus gold store e punto di ritrovo per tutti gli amanti del gaming del sud Italia, andrà infatti in scena un torneo internazionale di Fifa 22 da 5.000 dollari di montepremi complessivo tra 1vs1 e 2vs2: il Kita High. L’evento è organizzato da Amazing eSports, per grande volontà dal presidente Simone Vaticone alias Kita.

A sfidarsi, a partire dalle 16 e fino a mezzanotte, saranno i migliori giocatori di Fifa 22, selezionati tramite dei round di qualifica di novembre e dicembre. Tra i nomi dei players spiccano quelli di CosimoGuarinieri, Prinsipe, Hhezers, Er Caccia, Dullen Mike, Levi de weerd, MaestroSquad, e tra i grossi big ha ricevuto una wildcard il talento italiano Under 16 Peppe Ferraro. Host della competizione Matteo Ribera alias RiberaRibell tra i migliori conduttori e giocatori del panorama italiano, che commenterà il tutto sul suo omonimo canale Twitch.

Per via delle normative covid in presenza ci saranno solo i giocatori italiani partner organizzativi Fedele Management eSports, Acmilan inside, Bowling Oltremare, Tixond Graphics, oltre alla the Gamespot stessa, con tutte le tue tecnologie. Insomma quando il gioco si fa duro, Napoli risponde presente: il grande eSports è in città.