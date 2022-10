Facebook down, migliaia di segnalazioni: problemi di caricamento

Facebook down. Dopo i problemi di WhatsApp di martedì scorso, stasera gli utenti del social di Mark Zuckerberg hanno riscontrato diversi problemi.

WhatsApp down in tutto il mondo per quasi due ore, l'app riparte dopo i disservizi

Facebook down, migliaia di segnalazioni

Sul sito downdetector.it, che raccoglie le segnalazioni dei diversi utenti, più di mille segnalazioni sono arrivate intorno alle 22.00 di oggi per problemi relativi al caricamenti.

I problemi

Alcuni utenti non riescono proprio ad accedere ai social - da app e da computer -, altri hanno notato rallentamenti, altri ancora non hanno notato disservizi. Inoltre, su Twitter alcuni utenti segnalano che Instagram non mostrava correttamente le immagini del feed.