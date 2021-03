Fantacalcio e i quiz di 45° minuto: il tifo si fa sempre più digitale

L’universo dell’intrattenimento sportivo si arricchisce con una nuova offerta digitale. Quadronica, società editrice di Fantacalcio®, la piattaforma ufficiale di gioco, investe ed entra nel capitale sociale di 45° minuto il primo quiz live sul calcio che si attiva nell’intervallo delle gare.

La sinergia tra le due realtà creerà un’esperienza di puro entertainment anche durante gli intervalli, puntando a coinvolgere tutta la famiglia in una gara avvincente, divertente e con premi in palio.

Grazie ai quiz live che si attivano durante l’intervallo delle partite, 45° minuto transforma un momento di pausa in un’occasione di divertimento per gli appassionati, che possono sfidarsi sul divano così come a distanza e provare a vincere i premi in palio.

Il gioco consiste in 13 domande a risposta multipla: facendo 13 su 13, come al vecchio Totocalcio, ci si aggiudica il montepremi, che viene diviso tra tutti gli utenti che hanno risposto correttamente alle domande. Se durante la fase di showdown, dove viene rivelato il risultato del proprio quiz, si scopre di aver commesso degli errori, non bisogna disperare: ad ogni risposta giusta l’utente accumula comunque dei punti per la classifica settimanale che premia i migliori 100.

“Ringrazio i nostri partners, IdeaSolutions Holding e Quadronica, per aver creduto nella nostra idea - dichiara Pasquale Madonna, CEO di 45° minuto - ma soprattutto ringrazio, anche a nome degli altri due co-founders, Francesco Salzillo e Antongiulio Pellegrino, tutto il team di 45° minuto, senza il quale tutto questo non si sarebbe mai realizzato. Grazie a questa partnership, avremo la possibilità di arrivare all’enorme pubblico di Fantacalcio, con una dinamica di intrattenimento mai vista prima durante l’intervallo delle partite, offrendo la possibilità di vincere tantissimi premi sfruttando la propria cultura calcistica. Un vero fantallenatore sa tutto di calcio, per cui preparate gli smartphone, da oggi le partite di calcio e gli intervalli saranno ancora più divertenti.”

Fantacalcio®, di proprietà di Quadronica Srl, è il vero e proprio punto di riferimento per oltre 6 milioni di fantallenatori. Grazie al sito web Fantacalcio.it e alle app Fantacalcio® e Leghe Fantacalcio®, tifosi e fantallenatori sono aggiornati 24 ore su 24 sulle squadre, i calciatori e gli eventi più importanti del mondo del calcio, ma soprattutto riescono a seguire in tempo reale, tramite voti, assist, bonus e malus, le loro squadre del cuore e fantasquadre.

Con le sue app, Fantacalcio è già second screen principale di appassionati e fantallenatori durante le partite: gli utenti seguono in real time quanto succede nella propria Lega Fantacalcio, grazie ai voti live, i bonus e i malus.

“Lavoriamo da sempre per offrire a tutti gli appassionati di calcio e Fantacalcio un’esperienza che sia coinvolgente, multimediale, interattiva e informativa – spiega Nino Ragosta, CEO di Quadronica, proprietaria di Fantacalcio®. - Quando il team di 45° minuto, già supportato da IdeaSolutions Holding, ci ha presentato il suo prodotto non c'è stato nessun dubbio sull'ingresso nel capitale sociale: per noi è stato subito chiaro il potenziale che, insieme, avremmo potuto esprimere. Conosciamo la preparazione maniacale della maggior parte dei nostri utenti e siamo sicuri che avranno tutta la voglia di mettersi in gioco per tentare di vincere i premi messi in palio.

L'app 45° minuto offre un'esperienza unica anche per lo sponsor. Con un tempo di permanenza molto elevato e con una interazione importante, i risultati misurati sono entusiasmanti, sia in termini di awareness che di performance. Con i quiz di 45° minuto oltre i 90 “canonici” minuti, da oggi c'è di più".

45° minuto è disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play Store. A soli 7 mesi dal lancio, l’applicazione è in grande crescita: oltre 200 mila installazioni, più di 15 mila partecipanti contemporanei per ogni quiz, circa 55 mila euro di montepremi distribuiti in buoni regalo Amazon, oltre ad essere official sponsor di una squadra di Serie A storica come il Parma Calcio.

A credere subito nell’idea, nel progetto e nelle persone è stata IdeaSolutions Holding, azienda leader nel mondo digital, che ha permesso alla neonata società di iniziare ad operare allo sviluppo dell’applicazione da remoto in pieno lockdown, consentendo l’assunzione di altre 5 giovani risorse, anch’esse tutte under 30:

“Stiamo assistendo alla nascita di una startup dal grosso potenziale - afferma Ivan Dama, CEO di IdeaSolutions Holding - Qualche mese fa, abbiamo avuto l'opportunità e la fortuna di essere contattati dal team di 45° minuto e, dopo aver conosciuto l'idea e il progetto, abbiamo scelto di scommetterci su. Il passo successivo è stato un primo investimento con la nostra corporate: IdeaSolutions Holding. Siamo giunti ora a una nuova fase, dopo aver validato il modello, eravamo consapevoli che il progetto dovesse essere aperto per crescere e far scalare 45°minuto. La partnership con Quadronica ci permetterà di raggiungere tantissimi nuovi utenti perfettamente in target.”

