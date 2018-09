Fortnite fa un nuovo record, in pochi mesi raggiunti 78 milioni di giocatori attivi

Lunedì 24 Settembre 2018, 09:49 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 10:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fortnite fa un nuovo record e conquista 78 milioni di utenti. Il videogioco ha registrato nel mese di Agosto un nuovo importante traguardo, coinciso con la possibilità di poter giocare non solo su console ma anche dai pc.Il gioco è diventato un fenomeno culturale, con il sostegno di celebrità di artisti musicali come Drake e calciatori come Dele Alli. Si tratta di un gioco di guerra, in cui si devono far cadere un certo numero di combattenti mentre si è, appunto, sul campo di battaglia. Secondo quanto riporta il Telegraph dal 2017, quando è stato lanciato, il game è cresciuto a livello esponenziale ed è in progetto anche l'espansione verso il mercato cinese con lo scopo di incrementare i profitti.Fortnite mantiene i suoi giocatori impegnati con aggiornamenti costanti e "Stagioni" che seguono determinati temi narrativi. A fine mese è prevista l'uscita della sesta stagione che terrà incollati allo schermo centinaia di giocatori.