Google lancia un'applicazione che permette a due dispositivi di connettersi senza Internet

Google ha lanciato una nuova applicazione per sviluppatori che misura la distanza tra due smartphone utilizzando Wi-Fi Aware, un protocollo che consente a due dispositivi vicini di connettersi tra loro senza dover utilizzare Internet, secondo quanto riferito dal portale 9to5Google.

Wi-Fi Aware, noto anche come Neighbor Awareness Networking (NAN), offre a tutti i dispositivi con Android 8.0 e versioni successive la possibilità di «rilevare e connettersi direttamente tra loro». Secondo Google, la tecnologia supporta una «velocità di trasmissione più elevate su distanze maggiori rispetto alle connessioni Bluetooth».

Da parte sua, la nuova app WifiNanScan, progettata come uno strumento per gli sviluppatori, consente di ottenere una misurazione della distanza con una precisione di circa un metro tra telefoni separati da un massimo di 15 metri. Secondo Google, i dispositivi collegati tramite Wi-Fi Aware saranno in grado di «condividere grandi quantità di dati» o inviare brevi messaggi.

L'organizzazione Wi-Fi Alliance descrive vari tipi di utilizzo di Wi-Fi Aware, come la possibilità di connettersi con persone vicine per giocare o individuare amici a un concerto senza utilizzare il GPS. Inoltre, la tecnologia consente cose come l'invio sicuro di un documento a una stampante senza dover prima accedere alla rete, visualizzare il menu ed effettuare una prenotazione in un ristorante vicino, o anche semplificare le procedure di sicurezza.

