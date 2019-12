I am Jesus Christ, il videogame che trasforma il giocatore in Gesù: le novità e il trailer

Natale

Lo scopo delè quello diaiutando le persone in cui ci si imbatte. Suona vagamente blasfemo questo 'gioco di ruolo' virtuale, ma è una novità che conpotrebbe cercare il lancio perfetto. Ilpermette al giocatore di 'trasformarsi' in. Le caratteristiche del gioco, che sarà disponibile per pc sullasono illustrate almeno in parte dai trailer diffusi online.Nel video esplicativo, il protagonista del videogame incontra un non vedente a cui ridà la vista. Quindi, spazio a una serie di tappe, tra la moltiplicazione dei pesci e la camminata sulle acque, fino alla crocifissione. C'è anche infatti lo stesso epilogo, momento significativo per tutta la cristianità.Nel gioco, che sarebbe ispirato alil giocatore deve confrontarsi anche con il diavolo tentatore, e -secondo le anticipazioni - per recuperare energie e poteri può ricorrere al battesimo delle persone incontrate. Non è ancora chiaro quando il gioco sarà disponibile, ma non è escluso che l'uscita potrebbe coincidere con il