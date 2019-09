I maschi sono i più attratti dai videogame, è scritto nel cervello

Ci potrebbe essere un motivo 'biologico' per cui i ragazzi sono più attirati dai videogiochi rispetto alle ragazze, e quindi più suscettibili di sviluppare la dipendenza da gaming, disturbo appena riconosciuto anche dall'Oms tra le malattie mentali. Lo afferma uno studio, basato sulla risonanza al cervello di un gruppo di giovani, pubblicato da Social Cognitive Affective Neuroscience. I ricercatori coordinati da Marc Potenza della Yale University hanno analizzato 40 ragazze e 68 ragazzi di età media 21 anni mentre si sottoponevano a 30 minuti di giochi online. La risonanza ha mostrato che sia prima sia subito dopo il gioco l'area cerebrale associata alla ricompensa dei ragazzi era più attivata rispetto a quella della controparte femminile. "Il gioco sollecita nei cervelli dei maschi più attivazioni legate al desiderio - conclude lo studio -. Questo suggerisce un meccanismo neurale per il motivo per cui i maschi sono più vulnerabili allo sviluppo della dipendenza da gaming". Quello che i maschi siano più attirati dai giochi è un fenomeno confermato anche dalle statistiche d'uso. Secondo una ricerca del Pew Research Center ad esempio il 41% degli adolescenti afferma di passare molto tempo giocando, contro solo l'11% delle ragazze. (ANSA). RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Stampa Scrivi alla redazione Facebook Twitter Linkedin Mail TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: AD La notte conti le pecore o dormi serenamente come un bambino? Sanofi AD Seiko 5 Automatico Orologio SNZG09J1 Eglobal Central IT Ecco I Nuovi SUV in arrivo sul Mercato AutomobilisticoAD Ecco I Nuovi SUV in arrivo sul Mercato Automobilistico SUV Deals | Search ads Maura Viceconte si è uccisa in Valle di Susa - Sport Maura Viceconte si è uccisa in Valle di Susa - Sport Calcola la tua RC Auto. Con Allianz sei sulla strada giustaAD Calcola la tua RC Auto. Con Allianz sei sulla strada giusta fastquote.allianz.it Morta Nonna Peppa, la più anziana d'Europa Morta Nonna Peppa, la più anziana d'Europa Luce 30 Welcome Back: - il 30% sul prezzo della componente energia fino al 14/10AD Luce 30 Welcome Back: - il 30% sul prezzo della componente energia fino al 14/10 Enel Questi massaggi potrebbero sorprendertiAD Questi massaggi potrebbero sorprenderti Massages | Spopnsored Listings Tentata truffa, condannata Ornella Muti Tentata truffa, condannata Ornella Muti È morta Valeria Valeri, domani a Roma l'ultimo omaggio - Teatro È morta Valeria Valeri, domani a Roma l'ultimo omaggio - Teatro Classe B 180 d Automatic SPORT EXTRA da 220€ al mese con MB Financial.AD Classe B 180 d Automatic SPORT EXTRA da 220€ al mese con MB… Mercedes-Benz Multato per finestrino aperto, "assurdo" - Cronaca Multato per finestrino aperto, "assurdo" - Cronaca AD Mix Pancake proteici foodspringit Moana Pozzi, a 25 anni scomparsa Iris la celebra. Ecco l'ultima apparizione in tv. - Cultura & Spettacoli Moana Pozzi, a 25 anni scomparsa Iris la celebra. Ecco l'ultima apparizione in tv. … Dalla Home Salute&Benessere La facciata dell'Istituto Superiore di Sanita' (ANSA) L'istituto Superiore di Sanita' si veste con la bandiera per festeggiare la ricerca Alimentazione --------------------------------------------------------------------------------

Venerdì 27 Settembre 2019, 21:27 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2019 22:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA