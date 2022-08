Ifa 2022, Lg presenta nuovo monitor gaming Ultragear

Ifa 2022 è ormai alle porte e Lg annuncia nuovi monitor di fascia premium, tra cui l’esclusivo UltraGear Oled a schermo curvo da 45 pollici. Progettato per garantire un’esperienza di gioco immersiva, il modello 45GR95QE è in grado di soddisfare le esigenze anche dei giocatori più esigenti, esperti dal punto di vista della resa visiva, della velocità e delle caratteristiche. Il secondo monitor è il Display Ergo AI UltraFine che offre un’esperienza di comfort personalizzato in casa o in ufficio.

UltraGear Oled

Questo monitor non è soltanto il primo Oled 45 pollici gaming curvo con un formato 21:9 e risoluzione Wqhd (3440 x 1440), ma è anche il primo display di LG a combinare un taglio da 45 pollici con una curvatura di 800R: la combinazione perfetta per un’esperienza di gioco sempre più coinvolgente nella quale realismo e la reattività sono elevate per offrire un’eccellente qualità delle immagini e una velocità senza pari. Oltre alla frequenza di aggiornamento di 240Hz e al tempo di risposta di 0.1 millisecondi Gray-to-Gray (GtG), il modello 45Gr95Qe assicura una copertura del 98.5% dello spazio colore Dci-P3, performance elevate con supporto all’Hdr10 e all’Hdmi 2.1, incluse funzionalità come il Variable Refresh Rate (Vrr) e una DisplayPort 1.4. Grazie alle sue caratteristiche, il 45Gr95Qe aiuta i giocatori ad immergersi nei loro giochi per pc o console come pochi altri monitor riescono a fare; inoltre, questo è anche il taglio più indicato per la maggior parte delle configurazioni desk e regala un perfetto multitasking con features quali il Picture-by-Picture (Pbp) e il Picture-in-Picture (Pip).

Il 45Gr95Qe offre la straordinaria qualità tipica della tecnologia Oled, aggiungendo il trattamento antiriflesso che aumenta immersività e chiarezza delle immagini. Questi miglioramenti, infatti, permettono di regalare al giocatore la sensazione di essere dentro al gioco, avvolgendolo nell’azione riprodotta sullo schermo e al contempo, riducendo fastidiose distrazioni visive. La tecnologia Oled di LG, aiuta inoltre a ridurre l’affaticamento della vista, beneficio fondamentale per le sessioni di gioco più lunghe.

Ergo AI UltraFine

Il Display Ergo AI UltraFine farà il suo atteso debutto a Ifa 2022. L’innovativo 32Uq890 è il primo monitor Lg a regolare automaticamente la propria posizione per assicurare la massima confortevolezza durante l’intera giornata. Grazie ad una webcam integrata che sfrutta l’avanzata Intelligenza Artificiale, il monitor analizza la postura della persona e in base ad essa modifica automaticamente l’altezza (0 ~ 160mm) e l’inclinazione (-20º ~ +20º) dello schermo, al fine di garantire la miglior posizione possibile durante l’utilizzo e quindi di evitare l’assunzione di atteggiamenti scorretti. Le modalità per migliorare il comfort sono tre: AI Motion, Continuous Motion e Periodic Motion. La prima modalità, che verrà mostrata nello stand Lg durante Ifa, regola l’altezza e l’inclinazione dello schermo, semplicemente rilevando il movimento degli occhi.

Lg Display Ergo AI UltraFine è dotato di pannello Ips 4K (3840 x 2160) da 31.5 pollici con una copertura del 95% dello spazio colore Dci-P3 e un’eccezionale riproduzione delle immagini in Hdr. La combinazione tra uno schermo ad alta risoluzione di elevata qualità e un supporto regolabile basato sull’Intelligenza Artificiale rende questo monitor una postazione di lavoro personalizzata in grado di garantire il massimo comfort ai professionisti più impegnati.