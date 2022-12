Instagram down, il social di Meta oggi non funziona

Instagram down. Su downdetector, il sito specializzato che monitora in tempo reale il flusso di traffico delle principali piattaforme social, appare il picco di click che segnalano oggi 6 dicembre problemi di connessione. Ieri era stata la volta di Facebook: le prime segnalazioni, per il social "ammiraglia" di Meta, intorno alle 18 di ieri con un flusso di mancati accessi che ha segnato il picco nel tardo pomeriggio. Oltre alla difficoltà ad aprire la pagina, gli utenti che volevano accedere alla piattaforma leggevano il messaggio: "La pagina che state cercando non è al momento disponibile". Oggi è stata la volta di Instagram.

Instagram down oggi 6 dicembre

Tra le segnalazioni degli utenti, la difficoltà inviare messaggi privati, a leggere vecchi messaggi (soprattutto quelli condivisi come reel) e a visualizzare la lista completa delle persone che hanno visualizzato la story. Non è chiaro quanto sia diffuso il problema, ma attualmente più persone si sono riversate su Twitter per scoprire se si tratta di un incidente isolato oppure di un malfunzionamento più diffuso.

Facebook down, il 5 dicembre un problema subito risolto