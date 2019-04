Instagram, rivoluzione in arrivo: via la funzione dei cuoricini

Lunedì 22 Aprile 2019, 11:37

https://twitter.com/wongmjane/status/1118970853654290432Instagram potrebbe eliminare una delle funzioni più popolari dell'applicazione: i cuoricini.Questo cambiamento influenzerebbe coloro che cercano di ottenere il maggior numero di Mi piace sui contenuti che pubblicano.Il social network Instagram starebbe, invece, per testare una nuova funzione che nasconderebbe la quantità di cuoricini che riceve una pubblicazione in modo che solo l'utente che diffonde il contenuto è in grado di vedere il numero di risposte favorevoli ottenute, come evidenziato dalla specialista Jane Wong Manchun.Questa studiosa, che si dedica all'esplorazione di funzioni nascoste nelle applicazioni e alla ricerca di violazioni della sicurezza su Internet, ha scoperto questa funzione nell'applicazione Instagram su un dispositivo con un sistema operativo Android e ha spiegato i dettagli sul suo account Twitter.In uno degli screenshot che ha condiviso, c'è un messaggio in cui Instagram indica che preferisce che i suoi utenti si concentrino sul contenuto delle loro pubblicazioni e non sulla quantità di Cuoricini che ricevono.Un portavoce di Instagram ha, comunque, dichiarato al portale The Verge che, per il momento, l'app non esegue questi test, sebbene abbia sottolineato che esplora i modi per ridurre la pressione di ricevere feedback positivi dei suoi utenti. Il portavoce della società ha anche confermato che la nuova funzione è un prototipo interno che non è ancora visibile al pubblico.