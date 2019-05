Instagram Stories, come visualizzarle senza farsi scoprire da chi le pubblica

Facebook cambia tutto. Non sarà più blu, tante novità e un dato choc: «Entro 50 anni gli utenti morti supereranno i vivi»

Sabato 4 Maggio 2019, 20:38 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2019 21:37

Da quando sono state introdotte le, il successo di un social network comeè cresciuto ancora di più. Gli utenti amano condividere alcuni contenuti temporanei, di una durata pari a 24 ore, e questo ha fatto sì che Facebook, proprietaria di, ha deciso di introdurre la stessa identica funzione anche su WhatsApp, attraverso gli stati.C'è però un problema per gli utenti più curiosi: chi condivide una 'storia' supuò verificare chi l'ha visualizzata. Anche per questo motivo, Instagram ha introdotto anche la possibilità, per l'utente, di ridurre il 'pubblico' dellee scegliere i contatti che effettivamente potranno visualizzarle. Dall'altro lato, tuttavia, c'è chi evita di visualizzare le 'storie' diproprio per non apparire nella lista degli 'spettatori'. Consultare questo genere di contenuti, senza farsi scoprire da chi li ha caricati, è però possibile e c'è l'imbarazzo della scelta. Come spiega Andro4All , ci sono almeno cinque modi per visualizzare lesenza farsi scoprire da chi le pubblica. Il primo è WeInstag , un sito a cui è possibile accedere da browser e che consente, inserendo il nome utente di Instagram (senza l'URL), non solo di visualizzare i vari contenuti, ma anche di scaricarli come foto o video. Un'alternativa molto simile, che però consente anche di visualizzare le storie in evidenza, è rappresentata da StoriesIG La terza possibilità è disponibile, sotto forma di estensione, solo agli utenti che utilizzanocome browser. L'estensione, che è possibile aggiungere dall'apposita funzione per Chrome, si chiama. Per chi invece vuole visualizzare da un dispositivo mobile, senza farsi scoprire, le, è possibile scaricare un'app chiamata Twitly . Su alcuni smartphone, inoltre, è possibile attivare laper visualizzare comunque le, ma senza lasciare traccia grazie all'assenza di connessione.