Investor & Startup Play con NAStartUp

Il Venturist Amedeo Giurazza (Vertis SGR), l’autore e giornalista Giampaolo Colletti e il business angel, Alberto Giusti, tra i protagonisti di NAStartUp Play, l’evento che accelera le startup in streaming oggi alle 18 su nastartup.it/play.

Le nuove connessioni riguardano ospiti made in italy di fama internazionale. Per il mondo del venture capital e del funding ci sarà Amedeo Giurazza CEO e Founder di Vertis SGR.

Per far crescere la cultura dell’innovazione, ospiteremo il giornalista e autore Giampaolo Colletti. E ancora, sul fronte investor interverrà il business angel Alberto Giusti, mentre Gennaro Maria, con NapoliPaintStories, racconterà la creatività della street art napoletana.

4 Tech Startup da accelerare, dai Diamanti ai Calzini HiTech

Prima dello spazio Social Connect l’appuntamento guidato da Barbara Feluca, Brigida Ardolino, Federica Ferriero e Giancarlo Donadio darà spazio a quattro startup innovative (da calzini hitech, fino alla blockchain) tutte opportunità da finanziare (e da studiare per chi vuole mette su nuovi business)

“In NAStartUp consideriamo tutte le città italiane, come punte di eliche da far girare per accelerare e volare insieme”, spiega Antonio Prigiobbo, Director di NAStartUp,

Nello spazio social connect il primo protagonista, intercettato da Barbara Feluca, è Amedeo Giurazza, Founder e CEO di VertisSGR, unico SGR con sede a Napoli, che annuncia un nuovo fondo di Venture Capital.

Il Vertis Venture 5 Scaleup, questo il suo nome, è l’ultimo dei 7 fondi di investimento lanciati negli anni da Vertis (5 Venture Capital - Startup e 2 per il Private Equity - PMI) e finanzierà le startup pronte ai round dai tre ai sei milioni di euro.

Altro protagonista dell’ecosistema italiano e internazionale è Alberto Giusti, business angel, oggi socio di 23 startup in 7 Paesi del mondo. Giusti presenterà la sua Guilds42, una piattaforma che offre corsi di specializzazione sul mondo digitale. Gli utenti in piattaforma oltre alla formazione, ottengono poi delle certificazioni che gli permettono di candidarsi in una delle “botteghe” che la piattaforma offre, con la possibilità di mettersi alla prova in progetti concreti.

Milano e Napoli unite nel tech. Di Napoli è Andrea Salvia, che presenta il suo progetto Gorilla Socks, calzini di design che sono realizzati in viscosa di bambù al 70%, con un’attenzione sempre maggiore alla salvaguardia dell’ambiente. Da Napoli un’idea nel campo del delivery: Pharmoove di Fabrizio Martino, un sistema di consegna a domicilio di farmaci via app, con oltre 3,5 milioni di prodotti disponibili.

Da Milano arrivano due idee, la prima è Scaleapse di Stefania Pansini, una piattaforma che punta a velocizzare il processo di fundraising, facendo incontrare investor e startup, attraverso un algoritmo che facilita l’incontro. Mentre un sistema via blockchain per certificare prodotti nel lusso o prodotti digitali collezionabili, è la tecnologia lanciata da Norberto Rossi di Bitmonds by Vanilla Rocket.

C’è spazio anche per i progetti sociali con Gennaro Maria, di NapoliPaintStories, un tour per conoscere i segreti della street art per le vie di Napoli e per la rubrica Read(y) Innovation dove Giancarlo Donadio intervista Giampaolo Colletti, sul suo libro, Spider brand. I trenta superpoteri dei nuovi eroi del marketing, dove si raccontano le storie e le iniziative dei brand che hanno saputo eccellere anche in tempi fragili, come quelli segnati dall’emergenza pandemica.