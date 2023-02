In che mood sei? Su Whatsapp il tuo "stato" solo per gli amici fidati

Lo stato di Whatsapp è un modo popolare per condividere aggiornamenti temporanei con gli amici e i contatti più stretti e, come per le chat personali e le chiamate, è protetto da crittografia end-to-end per offrire condivisioni private e sicure. Gli Stati possono includere foto, video, Gif, testo e altro ancora e sono visibili per 24 ore. Allo scopo di rendere più semplice esprimersi e connettersi con gli altri, nel breve termine saranno aggiunte le seguenti nuove funzioni.

Strumento di selezione del pubblico privato

Non tutti gli stati che condividiamo sono adatti a tutti i nostri contatti. L’aggiornamento, offre la flessibilità di modificare le impostazioni sulla privacy dello stato ogni volta che lo aggiorniamo per scegliere chi può visualizzarlo. La lista dei “selezionati” più recente verrà salvata e utilizzata come impostazione predefinita per lo Stato successivo.

Stato vocale

Sarà introdotta la possibilità di registrare e condividere messaggi vocali della durata massima di 30 secondi nello stato di WhatsApp. Sarà possibile, contestualmente, usare lo stato vocale per inviare aggiornamenti più personali, soprattutto se preferiamo esprimerci a voce anziché scrivere.

Reazioni allo stato

saranno aggiunte le reazioni allo Stato per offrire un modo semplice e rapido di rispondere agli aggiornamenti allo stato di amici e contatti stretti. Dopo il lancio delle reazioni dell'anno scorso, questa funzione era la più richiesta. Ora è possibile rispondere velocemente a qualsiasi stato scorrendo verso l'alto e toccando una delle otto emoji. Reta immutata, naturalmente, la possibilità di rispondere a uno stato con testo, messaggi vocali, adesivi e altro ancora.

Cerchio intorno al profilo dello stato per i nuovi aggiornamenti

Il nuovo cerchio intorno al profilo dello stato, consentirà di non perderci neppure un aggiornamento delle persone a noi care. Il cerchio comparirà intorno all'immagine del profilo dei nostri contatti ogni volta che aggiornano lo stato. Sarà visibile negli elenchi delle chat, nelle liste dei partecipanti ai gruppi e nelle Info contatto.

Anteprime dei link nello stato

Ora, quando pubblichiamo un link sul nostro Stato, vedremo un'anteprima dei contenuti del link come quando inviamo un messaggio. Le anteprime rendono più accattivanti i nostri stati e offrono ai contatti una panoramica del link prima di cliccare.

L’implementazione di questi aggiornamenti è già iniziata e nelle prossime settimane saranno disponibili per tutti.