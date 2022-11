Bose ha annunciato la nuova Smart Soundbar 600, piccola ed elegante per offrire un audio eccezionalmente coinvolgente per le sue dimensioni. Dotata di Wi-Fi, Bluetooth e Chromecast integrati, per il controllo totale dello streaming, Smart Soundbar 600 opera attraverso le funzionalità dell'assistente Google e Amazon Alexa per il controllo vocale. La tecnologia Bose Voice4Video utilizzata con Alexa consente, con un solo comando, di accendere la TV, cambiare ingresso e sintonizzare il canale preferito. Con Bose SimpleSync invece, possiamo associare la soundbar con cuffie Bose compatibili o altoparlanti Bluetooth per migliorare ulteriormente l’esperienza di ascolto.

In presenza di contenuti Dolby Atmos, l'elaborazione del segnale digitale Bose, sintonizzato con precisione insieme alla decodifica Atmos, si armonizzano attraverso cinque trasduttori per produrre avvolgente, anche dove non sono presenti altoparlanti. La loro combinazione, unita a due trasduttori a forma di pista, proietta orizzontalmente l'audio nella stanza, mentre un tweeter centrale trasmette un dialogo cristallino e due trasduttori che riflettono il suono verso il soffitto, facendo sembrare che provenga dall'alto.

Grazie alla potenza e la profondità prodotte da questi componenti, sembrerà di avvertire un inseguimento di auto ad alta velocità proprio dietro di noi, mentre il rimbombo di un tuono arriva proprio sopra la nostra testa e la pioggia sembra circondarci. In caso non stessimo guardando contenuti abilitati per Dolby Atmos, è possibile comunque sperimentare un audio eccellente e coinvolgente. Con il supporto di ben cinque trasduttori, TrueSpace, il sistema analizza in modo intelligente segnali diversi rispetto a Dolby Atmos, come ad esempio quelli stereo o 5.1, remixandoli per produrre un suono altrettanto efficace e con simile ampiezza.

Per la TV e la musica, la tecnologia Bose QuietPort offre bassi profondi praticamente senza distorsioni a qualsiasi volume. La Soundbar 600 è progettata ad arte per essere piccola e compatta. Le sue dimensioni di 5,61 cm di altezza, 10,39 cm di profondità e poco più di 69 cm di lunghezza, conferiscono allo smart speaker un profilo basso per adattarsi facilmente a qualsiasi TV. La sua configurazione è semplice: è sufficiente collegare un cavo - HDMI eARC o cavo ottico - dalla soundbar alla TV e la connessione è pronta. Attraverso l'utilizzo del Wi-Fi, Chromecast integrato, Spotify Connect o Apple AirPlay 2 si accede istantaneamente ai servizi di musica in streaming preferiti. Il Bluetooth inoltre, consente di connettere il telefono o tablet per riprodurre in streaming tutto ciò che viene trasmesso sul nostro dispositivo mobile.

La Soundbar 600 è compatibile con tutti gli altri altoparlanti e smart soundbar Bose per un sistema audio multi-room e si associa perfettamente con i moduli bassi e gli altoparlanti posteriori Bose per un'esperienza home theater ancora più robusta.

Disponibile sul sito ufficiale e presso tutti i negozi specializzati, il prezzo della soundbar è di 549,95 euro.