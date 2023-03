Nvidia rivoluziona la grafica dei giochi con l’Intelligenza Artificiale

L'edizione della Game Developers Conference (Gdc) 2023 è ormati alle porte (20-23 marzo, San Francisco, Ca), e Nvidia ha annunciato l’ampliamento della propria gamma di giochi e di nuovi plug-in per gli sviluppatori che supportano la moderna tecnologia Dlss 3. L'ultimissima versione della Deep Learning Super Sampling (Dlss), basata sull'intelligenza artificiale, è ora supportata da moltissimi giochi e franchise di grande successo e viene inoltre integrata in Unreal Engine, uno dei motori di gioco più diffusi al mondo. «La grafica neurale ha radicalmente rivoluzionato il gaming. I grandi franchise del gaming da Pc come Diablo, Forza Horizon e il nuovo Redfall di Bethesda stanno alzando l'asticella della qualità dell'immagine garantendo ai titoli una grafica sbalorditiva, utilizzando al contempo il Dlss per assicurarsi un gameplay fluidissimo», ha dichiarato Matt Wuebbling, Vice President del marketing globale GeForce di Nvidia.

Sin dal suo lancio avvenuto nel 2018, il Dlss ha guidato una rivoluzione della grafica neurale nei giochi per pc. La grafica neurale intreccia l'intelligenza artificiale e la grafica per creare una pipeline di rendering accelerata che apprende e migliora continuamente. Invece di eseguire il rendering nativo di ogni pixel di un fotogramma, il Dlss consente al gioco di eseguire il rendering di 1/8 dei pixel, quindi utilizza l'intelligenza artificiale e i Tensor Core GeForce Rtx per ricostruire i rimanenti, moltiplicando così drasticamente i frame rate e offrendo al contempo immagini nitide e di alta qualità in grado di rivaleggiare con la risoluzione nativa.

Ad oggi, oltre 270 giochi e applicazioni utilizzano il Dlss come acceleratore di prestazioni basato sull'intelligenza artificiale. L'ultima versione, il Dlss3 è disponibile in 28 giochi di prossima uscita. Tra i più attesi che si aggiungono all’elenco dei titoli già supportati dall’innovativa tecnologia targata Nvidia, è presente Forza Horizon 5, considerato il miglior gioco di guida open-world di tutti i tempi da diversi media e che attualmente detiene la valutazione più alta di qualsiasi gioco di corse monitorato da OpenCritic. Forza Horizon 5, che già supporta il ray tracing, si aggiornerà con il Dlss 3 il 28 marzo. A questo si aggiunge Redfall, l'attesissimo sparatutto in prima persona, cooperativo e open-world di Bethesda, sviluppato da Arkane Austin, il pluripremiato team che ha creato Prey e Dishonored, che sarà lanciato il 2 maggio. Infine Diablo IV, l'ultimo capitolo della serie Diablo, che definisce il genere e considerata tra le migliori di tutti i tempi, sarà lanciato il 6 giugno.

Tra gli altri giochi per pc che hanno annunciato il supporto del Dlss di Nvidia alla Game Developers Conference vi sono Deceive Inc., Gripper, Smalland: Survive the Wilds e The Finals. Nvidia, inoltre, renderà pubblicamente disponibili i plug-in Dlss Frame Generation durante la Gdc, consentendo a un numero ancora maggiore di sviluppatori di integrare la tecnologia di aumento del framerate nei propri giochi e nelle proprie applicazioni. Questo sarà accessibile tramite Nvidia Streamline, un framework open-source e cross-vendor che semplifica l'integrazione delle tecnologie di super-risoluzione nei giochi e nelle applicazioni 3d.

la tecnologia Dlss è in continuo miglioramento e la release pubblica incorporerà i più recenti miglioramenti apportati all'inizio dell'anno, fra i quali:

la stabilità dell'interfaccia grafica e la qualità dell'immagine durante i movimenti rapidi;

la Super Resolution che migliora la modalità Ultra Performance con una maggiore stabilità dei dettagli e una migliore qualità generale dell'immagine;

il Deep Learning Anti-Aliasing (Dlaa), che migliora la qualità dell'immagine, riduce le scie fantasma e migliora la fluidità dei bordi in scenari ad alto contrasto.

Nvidia ed Epic hanno inoltre annunciato l'integrazione del Dlss 3 nel famoso motore di gioco Unreal Engine (Ue). Unreal Engine è uno strumento di creazione 3d in tempo reale aperto e avanzato che offre agli sviluppatori e ai creatori di giochi la libertà e il controllo necessari per offrire contenuti 3d in tempo reale all'avanguardia, esperienze interattive e mondi virtuali coinvolgenti. Il plug-in Dlss 3 debutterà in Ue 5.2, rendendo più semplice per qualsiasi sviluppatore accelerare le prestazioni del proprio gioco o applicazione.

Per un periodo di tempo limitato, i giocatori che acquisteranno schede grafiche GeForce rtx 4070 Ti, 4080 e 4090, pc desktop o Gpu GeForce Rtx 4080 e 4090 Laptop presso i partner coinvolti riceveranno una copia digitale di Redfall Bite Back Edition, del valore di 99 euro, in uscita il 2 maggio 2023. Redfall è un titolo ricco di tecnologie Nvidia, fra cui il Dlss 3 con Ai per il massimo delle prestazioni e Nvidia Reflex per una maggiore reattività. Il gioco supporta anche effetti ray-tracing immersivi e arriverà insieme a un aggiornamento successivo al lancio.