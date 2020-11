PlayStation 5, Piazza San Marco si illumina per l'uscita della nuova console Sony

Piazza San Marco si illumina con il logo PlayStation e i simboli che hanno reso celebre il marchio per il lancio della nuova generazione della console di casa Sony, la PlayStation 5, uscita oggi ufficialmente anche in Italia e in Europa. Venezia, dunque, ha dato il benvenuto, la notte scorsa, all'arrivo della nuova arrivata in casa Sony. Sulla pavimentazione di Piazza San Marco è andato in scena uno spettacolo realizzato mediante l'impiego di una speciale tecnica di "floor projection" di quasi 2.400 metri quadri, in grado di avvolgere l'area con proiezioni dedicate alla celebrazione di PlayStation 5.

Lo show di luci è stato possibile grazie all'installazione di cinque telecamere collocate in punti strategici di straordinario valore artistico, tra i quali il Campanile, la loggia della Basilica e la Torre dell'Orologio. L'iniziativa è nata con l'intento di connettere virtualmente la community PlayStation per festeggiare l'uscita di PS5. E Venezia, con Piazza San Marco nota come il "salotto d'Europa", rappresenta una cornice unica e suggestiva per rappresentare l'Italia nel mondo e dare un caloroso benvenuto alla console next-gen.

