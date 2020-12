Pronte tre nuove (e tanto attese) funzioni su WhatsApp. Ecco quali sono e come attivarle

Gli utenti di WhatsApp a breve potranno godere di tre nuove funzionalità, che includono miglioramento agli sfondi, introduzione di un pacchetto di adesivi animati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e un nuovo strumento di ricerca.

Secondo quanto indicato sul blog ufficiale dell'applicazione, gli utenti possono impostare uno sfondo per tutte le chat o scegliere immagini diverse per ognuna di esse. Inoltre, sono disponibili sfondi speciali per la modalità chiara e scura. Se la modalità scura è attivata nella app, è anche possibile oscurare lo sfondo. Per cambiare lo sfondo in tutte le chat, è necessario aprire il menu Impostazioni, andare nelle sezioni Chat e Sfondo. Quindi digitare Cambia, e selezionare una categoria di sfondo e un'immagine e, infine, premere Imposta sfondo. Mentre, per impostare lo sfondo su una chat individuale, è necessario aprire la chat e premere su Altre opzioni, poi Sfondo e seguire gli stessi passaggi del caso precedente.

«É, poi, disponibile una collezione di adesivi animati dell'OMS, Together at Home - Insieme a casa - che è uno dei pacchetti di adesivi più popolari su WhatsApp», ha riferito a The Verge Facebook, la società proprietaria del servizio di messaggistica, aggiungendo, «Ora saranno ancora più espressivi e utili nella loro versione animata».

Infine, l'azienda sta migliorando la ricerca degli adesivi, consentendo agli utenti di cercarli con un testo o con emoji o di sfogliare le varie categorie. Tuttavia, i miglioramenti non funzioneranno senza modifiche da parte dei creatori degli adesivi che devono collegarli con emoji o con determinate parole. «Incoraggiamo i creatori di app di adesivi a taggarli con emoji in modo che i loro adesivi possano essere trovati dagli utenti di WhatsApp», ha riferito Facebook.

Gli aggiornamenti sono in corso in questa settimana, anche se per gli utenti di WhatsApp da dispositivi iOS sono già disponibili.

