Risolto il bug di Sinfonia, medici di famiglia: «Abbiamo una delle armi migliori contro il covid»

Dopo l’allarme lanciato dai medici di famiglia della Fimmg su un problema che impediva di utilizzare gli smartphone Android per l’accesso alla piattaforma Sinfonia la notte ha portato la tanto agognata soluzione. Con un lavoro straordinario, infatti, i tecnici della Regione sono riusciti ad eliminare il bug che ricadeva su circa 1.000.000 di assistiti.

APPROFONDIMENTI VARIANTE OMICRON Omicron, gli scienziati inglesi: «Si rischiano 3mila ricoveri... COVID-19 Vaccino, entro 5 mesi «protezione al 92,7%, poi all'82,6%... IL FOCUS Zona arancione a Capodanno: nuovi limiti, due Regioni a rischio

«Come abbiamo più volte sottolineato Sinfonia è uno strumento addirittura fondamentale per l’assistenza ai cittadini e la lotta al Covid, una delle armi più affilate che noi medici di famiglia abbiamo a disposizione. Ecco perché questo intervento tecnico era necessario in tempi brevissimi. Già dalle prime ore del mattino i cellulari di circa 1.500 medici di famiglia hanno iniziato a ricevere nuovamente le notifiche di positività e ora possono non solo registrare e gestire i nuovi casi, ma anche recuperare il terreno perso nei giorni in cui il bug non ha permesso loro di accedere al sistema se non dai terminali di studio», dichiarano Luigi Sparano e Corrado Calamaro.