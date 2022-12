Rog presenta nuovi accessori per un gaming ancora più coinvolgente

Asus Republic of Gamers (Rog) ha annunciato le novità del mondo periferiche per massimizzare la reattività e l’immersività del gameplay. Per raggiungere questi obiettivi, il brand Rog offre una serie di nuovi accessori della serie he permettono di raggiungere la massima competività. Nel dettaglio, sono le cuffie Delta S Core, le cuffie Fusion II 300 e la tastiera Strix Flare II.

Cuffie Delta S Core

Con un peso di soli 270 grammi, queste cuffie presentano i caratteristici padiglioni ergonomici a forma di D della nota serie. Questi si adattano perfettamente alla forma delle orecchie per ridurre fino al 20% le aree di contatto non necessarie, per una vestibilità ancora più confortevole e il massimo comfort. Dal design discreto ma distintivo, le Delta S Core sono dotate di driver Asus Essence da 50 mm e camere a tenuta stagna per produrre un suono ricco e coinvolgente, che include il surround virtuale 7.1 supportato da Windows Sonic. Queste cuffie forniscono anche chiare comunicazioni vocali all'interno del gioco, grazie a un eccellente microfono ad asta, removibile e certificato Discord e TeamSpeak. Il jack da 3,5mm le rende inoltre compatibili con Pc, Mac, dispositivi mobili e console come PlayStation, Nintendo Switch e Xbox.

Fusion II 300

Le Fusion II 300 sono cuffie gaming capaci di un audio surround virtuale 7.1 avanzato e dotate di tecnologia Ess 9280 Quad DAC ad alta risoluzione insieme a microfoni Beamforming con cancellazione del rumore assistita da Intelligenza Artificiale, per offrire audio e comunicazioni vocali impeccabili, sempre realistici e coinvolgenti. Il Quad Dac Ess 9280 è abbinato ai driver Essence da 50 mm in grado di offrire anche ai gamer un'elaborazione sonora evoluta senza perdita di dati (lossless audio processing). Ciascuno dei quattro Dac alloca la potenza di elaborazione ad uno specifico sottoinsieme della gamma di frequenze udibili – bassi, medi, alti e ultra-alti – ottenendo così un suono nitido e chiaro, per una esperienza sonora davvero sorprendente. I microfoni Beamforming con cancellazione del rumore assistita dall’Ai restituiscono una voce sempre chiara e naturale, eliminando rumori e disturbi con una distorsione solo minima; inoltre, essi creano una zona acustica di 40° proprio in corrispondenza della bocca del giocatore e filtrano i fastidiosi rumori di sottofondo provenienti da altre direzioni, per una rilevazione del parlato estremamente precisa e puntuale. In aggiunta, la tecnologia Ai Noise Cancellation identifica precisamente e riduce fino al 95% il rumore di fondo, isolandolo attraverso il riconoscimento di oltre 500 milioni di diverse tipologie di rumore, tra cui chiacchiere, battitura sulla tastiera e clic del mouse. Le nuove Fusion II 300 integrano anche l'illuminazione Aura Rgb personalizzabile su oltre 16,8 milioni di combinazioni di colori e sei effetti di luce preimpostati, selezionabili tutti tramite il software Armory Crate. Il software consente di accedere a controlli estesi e un'interfaccia intuitiva per regolare a piacimento illuminazione e profili audio. Infine, questo modello di cuffie offre connettività Usb-C e Usb di tipo A per essere compatibili con qualsiasi tipo di dispositivo, inclusi notebook, desktop Pc, smartphone e device mobili, ma anche console gaming next-gen.

Strix Flare II

Strix Flare II è la tastiera gaming di seconda generazione della serie Strix Flare, progettata con caratteristiche innovative per migliorare il gameplay e offrire un'esperienza d’uso senza pari. È dotata di un micro-controller Usb ad alta velocità che offre una polling rate di 8000Hz in grado di aggiornare l'input fino a 8 volte più velocemente della maggior parte delle più evolute tastiere gaming in commercio, abbattendo il tempo di risposta da 1 ms a soli 0,125 ms. La tastiera dispone, inoltre, di switch meccanici proprietari Nx Red per un'attuazione incredibilmente veloce, istantanea e accurata. Nel layout italiano i compitasti sono in Abs e ogni tasto è dotato di keycaps di media altezza con uno stelo più corto per ridurne l'oscillazione e garantire una digitazione più confortevole. Uno speciale stabilizzatore degli switch, appositamente ottimizzato, riduce l'attrito tra i tasti per fornire un movimento più fluido e stabile anche per i tasti più lunghi come la barra spaziatrice, il tasto Shift o Invio. Questo fornisce anche ai tasti più lunghi un feeling alla pressione sempre fedele ed accurato. Inoltre, la schiuma fonoassorbente integrata all'interno dello chassis assorbe i rumori di pinning e gli echi, assicurando una migliore acustica, mentre la porta Usb 2.0 passthrough è perfetta per collegare un mouse, un drive esterno oppure per caricare i propri dispositivi mobili. La Strix Flare II integra anche pratici controlli multimediali in metallo nell'angolo in alto a sinistra, disposti in modo da essere sempre a portata di mano e programmabili come tasti di scelta rapida per una personalizzazione evoluta. Agendo sulla rotella di scorrimento sarà possibile regolare il volume o disattivare del tutto l’audio, mentre con il selettore adiacente si potranno invertire o saltare le tracce, metterle in pausa o riprodurle, offrendo un controllo totale e massima praticità, per un’esperienza di gioco ed intrattenimento ancora più ricca.

Tutti i prodotti descritti sono già tutti disponibili sull’eshop Asus, i Gold Store e i ri venditori aderenti al prezzo rispettivamente di 109,99, 149,99 e 179,90 euro.