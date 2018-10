Sorpresa: torna il Monopoly Napoli e c'è anche l'Edenlandia

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 09:51

Con una nuova edizione, aggiornata nei contenuti e nella grafica, ritorna il Monopoly Napoli. Un ritorno che anticipa tutti i tempi previsti inizialmente dall’azienda e dettato dalla grande richiesta del celebre gioco andato esaurito (ventimila copie vendute) in soli dieci mesi.A meno di un anno dal lancio sul mercato della prima edizione (ottobre 2017), Monopoly Napoli ritorna dunque con tante novità: il taglio grafico del tabellone dà spazio alla città con focus sui principali siti storici e museali. Tra i luoghi storici protagonisti di questa nuova edizione c’è Edenlandia: il parco dei divertimenti più antico e amato della città non poteva mancare nel gioco da tavolo che da decenni appassiona adulti e bambini. Monopoly Napoli rende omaggio anche all’Acqua Pubblica donando la “casella acqua” all’ABC l’azienda dell’Amministrazione Comunale.Con il Patrocinio del Comune di Napoli e il coinvolgimento di importanti brand privati e di tanti protagonisti della Napoli più dinamica e produttiva, Monopoly Napoli II edizione sarà nei negozi a partire dal 9 novembre, nel frattempo Mr Monopoly in carne ed ossa sarà a Napoli per svelare novità e protagonisti con eventi a tema: