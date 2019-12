SpeakME, nasce in Italia la dating app che utilizza voce e immagini per conoscersi davvero

È disponibile per i dispositivi ios e Android, una nuova social app dedicata a chi cerca nuove relazioni, l'anima gemella o possibili amici. Si chiama “SpeakME e si fonda sulla voce. Con un breve messaggio registrato l'utente (+18) cerca il suo interlocutore/ice. Il potenziale partner ha, per la prima volta al mondo, l'opportunità di collegare volto e voce del possibile contatto. Impostando dati personali minimi, ogni iscritto/a può registrare due messaggi (max 20 secondi ciascuno: “Chi sono”, “I miei hobby”. La dating app mostra quindi i profili delle possibili corrispondenze per parlarci, ascoltarle, incontrarle. Il numero dei messaggi diretti è illimitato. Ogni tre ore si possono visualizzare 20 nuove possibili corrispondenze. Ci si può loggare anche con la pagina facebook.



SpeakMe avvicina le persone alla propria autenticità. È un concetto nuovo e più umano: un testo scritto solo raramente riesce a far passare la vera personalità, anzi, può nasconderla; cinque emoticon non trasmetteranno mai l'emozione della voce. E se ogni dating app esistente ha pubblici diversi (romantici, relazioni durature, sesso, o possibili partner con gli stessi gusti) SpeakME le supera e le raccoglie tutte, semplicemente con l'uso della voce.



Disponibile in italiano e in inglese la nuova app prevede, anche nella versione free, una funzione distintiva “il messaggio casuale”, un gioco: un audio personale che il sistema invierà in autonomia a 10 utenti sparsi nel paese, un amo nel mare del social dating.



Gratuita nella versione base, SpeakME prevede in quella premium la geolocalizzazione, anche fino a pochi km di distanza, ma nella salvaguardia della privacy, e la visione dei social del possibile contatto. Il sistema non immagazzina nessun messaggio e i contatti non sono condivisi con la rubrica del cellulare, per la privacy totale degli utenti. Lanciata sul mercato nazionale questa app si pone, attraverso la startup SpeakME S.r.l, creata appositamente per il suo sviluppo di rivolgersi nel tempo all'Europa e al mondo intero tramite server dedicati in ogni singolo paese. © RIPRODUZIONE RISERVATA