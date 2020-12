StarCasinò, vincita da 137.552 euro a Napoli con la slot Dead or Alive 2

StarCasinò regala una vittoria alla città di Napoli, baciata dalla fortuna con una consistente vincita alla slot Dead or Alive 2. Con uno spin di 120 euro, un napoletano si è aggiudicato un’importante somma pari a 137.552 euro. Il fortunato vincitore è un giocatore che da tempo conosce e utilizza la piattaforma, alla quale è particolarmente affezionato, ma la recente vittoria è per lui un primato: «Mi era già capitato in passato di vincere, ma si è sempre trattato di somme più discrete!»

© RIPRODUZIONE RISERVATA