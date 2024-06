Superenalotto e giochi, arriva l’App Sisal per giocare a tutte le lotterie e giochi

È arrivata la nuova app SuperEnalotto e giochi, l’unica applicazione Sisal che consente di giocare da mobile al SuperEnalotto e a tutte le lotterie, oltre a un’ampia offerta di giochi. La nuova app SuperEnalotto e giochi – disponibile sia per dispositivi iOs che Android – affianca e potenzia la possibilità di giocare in ricevitoria, per offrire un’esperienza ancora più omnicanale al consumatore.

Oltre a poter giocare al SuperEnalotto, al 10 e Lotto e ai Gratta e Vinci, sarà infatti possibile accedere a un’offerta completa di scommesse sportive e virtuali, Bingo, Giochi di Carte, Casinò e Slot in modo semplice, comodo e vantaggioso.

Con la nuova app, inoltre, sarà infatti possibile utilizzare la funzione “Verifica schedine” per controllare anche le ricevute di gioco rilasciate dalle ricevitorie e scoprire se è stata realizzata una vincita.

All’interno della nuova app, sarà possibile verificare comodamente le proprie giocate, i numeri vincenti e restare sempre aggiornati su iniziative speciali e gestire il proprio conto gioco attraverso un’unica applicazione. Inoltre, Sisal garantisce i più alti standard di sicurezza, in quanto la nuova app consente l’accesso con le più avanzate tecnologie di riconoscimento (Touch Id, Face Id e FingerPrint) e con la massima attenzione al trattamento dei dati personali, oltre a fornire informazioni e strumenti di gioco responsabile.

Rimanendo in tema, Sisal ci fa sapere alcune notizie che stimoleranno la curiosità dei lettori: la prima riguarda la Campania, che con ben 20 Jackpot vinti (di cui 15 nella sola provincia di Napoli) è la regione italiana detentrice dei del record di Jackpot vinti. In proposito, l’ultimo “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato proprio nel capoluogo campano lo scorso 10 maggio con una schedina da 2 euro.

L’altra notizia curiosa riguarda la combinazione più famosa d’Italia: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 – 6. Questa semplice combinazione di numeri, apparentemente priva di significati specifici, detiene ben due record perché è la password più utilizzata e la combinazione più giocata al SuperEnalotto!

A questo riguardo, Sisal sottolinea quanto siano fantasiosi gli appassionati del gioco che fa sognare e mette d’accordo sempre più generazioni. Infatti, nella Top 10 dei numeri più giocati del SuperEnalotto ci sono: 4 - 8 - 15 - 16 -23 - 42, le sei misteriose cifre giocate alla lotteria da Hugo Reyes nella celebre serie Tv Lost, che presto tornerà sugli schermi con un documentario celebrativo.