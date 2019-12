Tik Tok, giovanissimi e con milioni di follower: ecco le cinque star del social network del momento

La fama di Tik Tok non conosce limiti. Infatti, come rivelato da Bussiness Insider, è entrato nella Top 5 del 2019 secondo Apple, insieme ad altre piattaforme social come You Tube e Instagram. La app è di proprietà della compagnia cinese ByteDance ed è diventata particolarmente popolare tra i giovanissimi del Generazione Z.

Insieme alla popolarità di Tik Tok, è cresciuta esponenzialmente la fama delle sue celebrità. Le nuove star di Tik Tok stanno guadagnando moltissimi soldi grazie al loro pubblico in vari modi, da trasmissioni live all'uso di sponsor alla vendita di merchandise. L'impennata del successo di questi nuovi influencer è registrata dal sito Famous Birthdays, che, grazie al suo motore di ricerca, è in grado di seguire le tendenze delle celebrità in ascesa in questo mento.

Ecco le 5 star di Tik Tok più popolari secondo Famous Birthdays:

Mattia Polibio – @mattiapolibio



Mattia Polibio ha iniziato ad usare TikTok nel 2018. Il sedicenne è arrivato alla notorietà per i suoi video comici dove usa la sincronizzazione delle labbra. Polibio viene dal New Jersey e i suoi video hanno una media di 300,000 like.

Follower su TikTok : 2.2 millioni

Follower su Instagram: 694,000

Avani Gregg – @avani



è una ragazza di 17 anni famosa per i suoi dance e comic video, nonché video-sfide. Gregg ha anche un canale YouTube di successo con 180,000 iscritti, dove carica video divertenti del tipo, "". Inoltre, vende merchandise come T-shirts e custodie per iPhone sul sito

Follower su TikTok: 6.4 million

Follower su Instagram: 1.3 million

Madison Vanderveen – @Madiit



Madison Vanderveen è una modella e una star di Tik Tok famosa per i suoi video di danza. Vanderveen, 17 anni, gestisce anche il canale YouTube “Madison Taylor” con 42,000 iscritti dove parla della sua vita quotidiana.

TikTok followers: 2 million

Instagram followers: 150,000

Alex French – @mynameisalex.french



Alex French, 16 anni, ha aperto il suo accounto di Tik Tok nel tardo 2019. I suoi video sono soprattutto comici, usando la sincronia delle labbra. In un solo giorno, French è passata da 300,000 ad 1 milione di follower, secondo BuzzFeed.

TikTok followers: 2.2 million

Instagram followers: 227,000

Charli D'Amelio – @charlidamelio



Charli D'Amelio ha raggiunto la fama grazie ai suoi video con montaggi e coreografie originali. D'Amelio ha 15 anni e ha iniziato ad usate Tik Tok nel giugno 2019. La ragazza ha raggiunto oltrein solo tre mesi e ha rivelato adi non essere sicura della ragione di tanta popolarità, supponendo che l'algoritmo funzioni a suo favore.

TikTok followers: 12.2 million

Instagram followers: 2.2 million

