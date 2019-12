«TikTok trasferisce i dati in Cina»: studentessa fa causa, è il primo caso

Kik Messenger chiude dopo la battaglia per la criptovaluta Kin

Una studentessa californiana ha citato in giudiziosocial media del momento, accusandolo di aver utilizzato i suoi dati, tra cui video e informazioni personali, e di averli trasferiti senza il suo consenso in Cina, ai server nel paese di origine della startup che gestisce la app, ByteDance. È la prima causa negli Usa contro TikTok, diventato molto popolare anche in Italia negli ultimi mesi.Con l'app, diventata popolarissima nell'ultimo periodo, si possono guardare video musicali oppure crearne di nuovi sino a un minuto inserendo anche degli effetti speciali. La causa è stata presentata nel Northern District of California da Misty Hong, studentessa che vive proprio in California. «TikTok ottiene ingiustamente profitti raccogliendo segretamente i dati degli utenti privati e poi utilizzandoli per guadagnare con pubblicità mirate», hanno spiegato gli avvocati che hanno depositato il procedimento in tribunale.