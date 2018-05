Twitter ai suoi 330 milioni di utenti: «Cambiate password». La richiesta per una falla nei sistemi interni

Twitter ai suoi 330 milioni di utenti. Una richiesta che prende le mosse dal fatto che la password viene mostrata per intero nei sistemi interni dove tutte le parole chiave vengono conservate. «Non ci sono indicazioni» che le password siano state rubate, afferma Twitter. «Il problema - rassicura - è stato risolto».

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ — Twitter Support (@TwitterSupport) 3 maggio 2018



«Quando scegliete una password per il vostro account Twitter, noi usiamo una tecnologia che la maschera in modo che nessuno all'interno della società possa vederla - afferma Twitter in una nota -. Abbiamo di recente identificato un problema per il quale le password vengono mostrate per intero nei sistemi interni. Abbiamo risolto il problema e non ci sono indicazioni di furto o di cattivo uso» delle password. «Con eccesso di cautela vi chiediamo di considerare di cambiare la password su tutti i servizi per cui l'avete usata» aggiunge Twitter.



Twitter cala in Borsa nelle contrattazioni after hours, dove arriva a perdere oltre l'1,00% dopo aver invitato i suoi utenti a cambiare la propria password in seguito a un problema rilevato.

Giovedì 3 Maggio 2018, 22:35 - Ultimo aggiornamento: 4 Maggio, 00:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

». È l'invito lanciato da