Uber, in arrivo nuove funzionalità di viaggio

La ripresa del comparto dei viaggi a livello globale, vede il 2023 come un anno positivo con stime di crescita rispetto all’anno precedente. L’organizzazione di un viaggio ha alcuni aspetti stressanti, dalla pianificazione alla logistica e proprio per sopperire a tutto questo, Uber mette a disposizione nuove funzionalità che rendono la vita più facile a tutti coloro che nel corso dei loro viaggi frequentano gli aeroporti.

Prenotazione da 90 giorni su Uber Reserve. Una funzione, già attiva per il servizio Uber Black negli aeroporti di Milano, Roma, Bologna, Firenze e, a breve, Catania e Palermo, che consente di prenotare una corsa fino 90 giorni di anticipo (ad oggi 30, l'estensione sarà attiva nei prossimi giorni), quindi alla prossima prenotazione di un volo, sarà possibile bloccare la corsa e la tariffa, senza lasciare nulla al caso nel proprio itinerario. Inoltre, inserendo il numero del volo l'app rileva in automatico se il volo è in orario o in ritardo e adegua la prenotazione della corsa di conseguenza.

Indicazioni per il pick-up. Si tratta di istruzioni dettagliate, all'interno dell'app Uber, per guidare gli utilizzatori senza problemi attraverso l'aeroporto e portarli dal loro gate di arrivo al punto di ritiro di Uber. Questa funzione aiuta i viaggiatori a navigare attraverso aeroporti nuovi o familiari e viene lanciata in oltre 30 aeroporti in tutto il mondo, tra cui Roma Londra, Parigi, Madrid, New York, San Francisco, San Paolo, Città del Messico e altri ancora. La funzione, che verrà implementata in altri aeroporti nei prossimi mesi, non solo aiuta passeggeri e conducenti a trovarsi nel posto giusto, al momento giusto, ma riduce anche i tempi di inattività per i driver stessi, creando un'esperienza aeroportuale più efficiente e meno congestionata.

Stima del tempo d’arrivo a piedi. Ci siamo passati tutti: stiamo aspettando di scendere dall'aereo e ci stiamo chiedendo quanto tempo impiegheremo per arrivare dal gate al luogo di incontro con l’autista Uber. Nelle prossime settimane, verrà lanciata una nuova funzionalità che aiuterà a pianificare con maggiore precisione quanto tempo ci vorrà per arrivare al ritiro bagagli, così da non dover aspettare l'arrivo della propria corsa. Disponibile in più di 400 aeroporti in tutto il mondo.

«La nostra nuova serie di funzionalità, che abbiamo esteso a diversi aeroporti in Italia legate al servizio Uber Black, aiuterà i viaggiatori a pianificare i loro prossimi viaggi e spostamenti nel modo più agevole possibile», il commento di Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia.

I nuovi dati sui trasferimenti da e per gli aeroporti di Uber Reserve hanno inoltre rivelato i viaggiatori più organizzati del 2022: Francia, Italia e Svezia sono in cima alla classifica con la percentuale più alta di viaggi aeroportuali prenotati in anticipo tramite Uber Reserve. Tra gli altri nella top 10 figurano Belgio, Austria, Regno Unito e Paesi Bassi.

In Italia la prenotazione in anticipo è stata utilizzata soprattutto durante il periodo estivo, con la maggior parte delle prenotazioni aeroportuali di Uber Reserve avvenute in Luglio, seguite da Giugno e Settembre.