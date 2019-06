Nuova funzione WhatsApp per non mandare foto o video alle persone sbagliate

WhatsApp beta for Android 2.19.173: status recipients details, when you take a photo to send!



Martedì 18 Giugno 2019, 13:47

Il servizio di messaggistica istantanea di WhatsApp si è arricchita di una nuova funzione che aiuterà a evitare uno dei principali timori degli utenti quando inviano foto o video.WhatsApp ha, infatti, introdotto una nuova funzionalità che potrà contribuire ad evitare errori e situazioni imbarazzanti quando si invia una foto o un video a persone sbagliate. La nuova funzione, infatti, avviserà gli utenti di tutte le persone che riceveranno i file in spedizione, secondo quanto ha riferito il portale WaBetaInfo tramite il proprio account Twitter.Ora, prima di inviare questo tipo di file è possibile vedere il nome della persona che riceverà il messaggio in modo da non commettere errori di selezione dei contatti.In questo modo, ora prima di inviare le immagini o i video a un altro contatto, l'utente sarà in grado di vedere il nome della persona che riceverà il messaggio. Il nome apparirà appena sotto la sezione per aggiungere un commento.La nuova funzione, che è in uso anche per le chat di gruppo, è stata aggiunta nell'ultima versione beta dell'applicazione Android, 2.19.173. Tuttavia, è probabile che sarà presto disponibile anche per gli utenti iOS.