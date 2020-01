WhatsApp, le nuove “faccine” del 2020: una è dedicata agli italiani

Ultimo aggiornamento: 10:05

L’attesa sta per finire. Nel 2020 i nostri smartphone saranno invasi da tantissime nuove “faccine”. Sono previste infatti per il 2020 ben 117 nuovi emoji che andranno ad arricchire il vocabolario digitale delle nostre conversazioni. Dopo l’aggiornamento del 2019 con 74 elementi introdotti nella tastiera degli smartphone, oggi gli utenti che amano parlare non soltanto con le parole potranno scegliere nuove forme di comunicazione attingendo al prodotto di una piccola rivoluzione.Le prime anticipazioni, infatti, introducono baci, abbracci, sorrisi con lacrimuccia e anche un regalo per gli italiani. Sì, il famoso gesto “ma che vuoi” con la mano chiusa e le punta delle dita puntate verso l’altro entra nel vocabolario mondiale (digitale). Una mano di tutti i colori mentre uno solo rappresenterà il cuore, stavolta in versione anatomica. Spazio ai ninja, al tuxedo per uomo e donna, all’uomo in abito da sposa e a nuovi interessanti animali. Tra i quali anche l’amatissimo (ed estinto) Dodo.Novità anche per il prossimo Natale. Babbo Natale sarà apparirà in altre due versioni. Non solo il barbuto che conosciamo da sempre ma anche la “Babba Natale” femminile e quella senza genere, Mx Claus. Ecco qui la lista completa delle nuove emoticon