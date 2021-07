WhatsApp sperimenta una nuova funzione per evitare link indesiderati

Gli sviluppatori di WhatsApp stanno ridisegnando l'interfaccia che mostra i video inviati in chat. In tal modo, le conversazioni con questi contenuti si vedranno in una veste completamente diversa. La novità, secondo il portale specializzato WABeta info, è disponibile in versione beta 2.21.14.15 per iOS e Android.

In questa versione, l'app ha lanciato un aggiornamento che permette di vedere in anteprima a grandezza naturale la URL inviata nella chat.

In tal modo, gli utenti potranno capire prima che tipo di informazioni hanno ricevuto, senza cliccare, e decidere se proseguire nella visione oppure no.

Al momento tuttavia non è stata annunciata la data in cui questa opzione verrà implementata.